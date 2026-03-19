Кредиты от ЕС и МВФ: какие есть сценарии

Венгрия заблокировала выделение Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Кредитная программа с Международным валютным фондом объемом $8,1 млрд тоже висит на волоске, поскольку Украина не хочет проводить болезненные налоговые реформы, что является одним из требований кредитора.

Однако, как сообщила народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, Украине все равно удастся найти деньги. И включение печатного станка для допэмиссии гривны — это, скорее, пессимистический сценарий, а не реалистичный.

«Дополнительная эмиссия гривны — это может быть, как сценарий пессимистический, но точно не реалистичный. Я абсолютно убеждена, что Украина найдет выход с помощью партнеров. И эти 90 миллиардов евро точно будут предоставлены. Поскольку нужно помнить, что 60 из них — это средства на военные нужды, и сегодня Европа однозначно заинтересована в том, чтобы Украина не была оккупирована россией», — сказала Забуранная корреспонденту УНИАН в кулуарах форума на тему: «Свет в каждый дом: программы финансирования для ОСМД и ЖСК».

По ее словам, побороть вето Виктора Орбана будет возможно после проведения выборов в Венгрии. Нардеп добавила:

«Мы ведем диалог с нашими партнерами. И мы надеемся, что Венгрия все же изменит свое отношение, или, по крайней мере, займет нейтральную позицию. Кроме того, буквально скоро состоятся выборы в Венгрии, которые также изменят вектор. С другой стороны, очень важно делать сегодня акцент на том, что устойчивость Украины — это не только вопрос безопасности».

Забуранная утверждает, что из ее общения с коллегами из других стран можно делать определенные выводы.

«Приходит понимание, что если выстоит Украина — выстоит и Европа. Поэтому я думаю, что у Украины деньги будут», — уверена парламентарий.

Жесткие условия МВФ для выделения очередного транша также могут быть смягчены, отметила Забуранная.

«Собственно, нам уже удалось достичь с ними компромисса и отложить повышение и введение НДС для ФЛП с оборотом до 4 миллионов. Поэтому я искренне надеюсь, что наша активная позиция, дискуссия и объяснение реалий украинской жизни, то, что мы должны поддерживать малый и средний бизнес, поможет убедить миссию МВФ в том, что они должны немного пересмотреть свои требования», — резюмировала нардеп.

Ранее глава финансового комитета Даниил Гетманцев опроверг тезис, что международная помощь зависит от повышения налогов. Новости о требовании МВФ повысить налоги в Украине до конца марта вызвали активную дискуссию среди политиков. В парламенте уверяют: конкретных решений или законопроектов пока нет, а разговоры о повышении налогов — преждевременные.

Народный депутат Ярослав Железняк также подтвердил , что Верховной Раде пока нечего рассматривать. Он отметил, что, несмотря на условные дедлайны, парламент физически не успеет рассмотреть налоговые изменения в ближайшее время. Следующий пересмотр условий ожидается только в июне, поэтому времени для принятия решений больше.

