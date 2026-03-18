Единый налог должен быть неизменным до конца войны: что в Раде говоят про дедлайн МВФ Сегодня 09:01

В Верховной Раде прокомментировали налоговый ультиматум МВФ

Новости о требовании МВФ повысить налоги в Украине до конца марта вызвали активную дискуссию среди политиков. В парламенте уверяют: конкретных решений или законопроектов пока нет, а разговоры о повышении налогов — преждевременны.

В Раде нет законопроекта

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев опроверг тезис, что международная помощь зависит от повышения налогов.

«Первое. Об увеличении налогов речь не шла, речь не идет и речь не будет идти. Любые разговоры, которые я слышал, идут вокруг отмены льгот», — написал он.

По его словам, говорить о каких-либо изменениях рано, ведь правительство еще не подало соответствующий законопроект.

«Во-вторых. Эти разговоры и другие разговоры о налогах бесплодны к моменту представления КМ хотя бы какого-либо законопроекта в ВР. Пока на него нет даже намека», — комментирует Гетманцев.

несмотря на условные дедлайны, парламент физически не успеет рассмотреть налоговые изменения в ближайшее время. Следующий пересмотр условий ожидается только в июне, поэтому времени для принятия решений больше. Народный депутат Ярослав Железняк также подтвердил , что Верховной Раде пока нечего рассматривать. Он отметил, что даже. Следующий пересмотр условий ожидается только в июне, поэтому времени для принятия решений больше.

Какие изменения обсуждают

По словам Железняка, среди всех идей наиболее реалистичной выглядит лишь инициатива по налогообложению цифровых платформ. Другие предложения вызывают сомнения, в частности из-за относительно небольшого фискального эффекта.

Ключевая позиция, которую отдельно подчеркивает Гетманцев, — неизменность единого налога до конца войны.

«…Еще раз подтверждаю свою позицию по поводу неизменности единого налога до конца войны».

Напомним, ранее мы сообщали , что Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта для выполнения ключевых требований, в том числе повышения налогов. Как пишет Bloomberg, эти меры необходимы для дальнейшего финансирования со стороны МВФ.

