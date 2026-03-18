Единый налог должен быть неизменным до конца войны: что в Раде говоят про дедлайн МВФ
Новости о требовании МВФ повысить налоги в Украине до конца марта вызвали активную дискуссию среди политиков. В парламенте уверяют: конкретных решений или законопроектов пока нет, а разговоры о повышении налогов — преждевременны.
В Раде нет законопроекта
Глава финансового комитета Даниил Гетманцев опроверг тезис, что международная помощь зависит от повышения налогов.
«Первое. Об увеличении налогов речь не шла, речь не идет и речь не будет идти. Любые разговоры, которые я слышал, идут вокруг отмены льгот», — написал он.
По его словам, говорить о каких-либо изменениях рано, ведь правительство еще не подало соответствующий законопроект.
«Во-вторых. Эти разговоры и другие разговоры о налогах бесплодны к моменту представления КМ хотя бы какого-либо законопроекта в ВР. Пока на него нет даже намека», — комментирует Гетманцев.
Народный депутат Ярослав Железняк также подтвердил, что Верховной Раде пока нечего рассматривать. Он отметил, что даже несмотря на условные дедлайны, парламент физически не успеет рассмотреть налоговые изменения в ближайшее время. Следующий пересмотр условий ожидается только в июне, поэтому времени для принятия решений больше.
Какие изменения обсуждают
По словам Железняка, среди всех идей наиболее реалистичной выглядит лишь инициатива по налогообложению цифровых платформ. Другие предложения вызывают сомнения, в частности из-за относительно небольшого фискального эффекта.
Ключевая позиция, которую отдельно подчеркивает Гетманцев, — неизменность единого налога до конца войны.
«…Еще раз подтверждаю свою позицию по поводу неизменности единого налога до конца войны».
Напомним, ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта для выполнения ключевых требований, в том числе повышения налогов. Как пишет Bloomberg, эти меры необходимы для дальнейшего финансирования со стороны МВФ.
