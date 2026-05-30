Исландия стала самой дорогой страной мира

Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран

Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран мира, обойдя Швейцарию. В последний раз страна занимала первое место в 2018 году.

Об этом свидетельствуют расчеты местного профсоюза Viska на основе данных Eurostat и Центрального банка Исландии, пишет Bloomberg.

По данным аналитиков, уровень цен в «стране льда и огня» сейчас примерно на 3 процентных пункта выше, чем в Швейцарии.

Самые дорогие страны по уровню цен

Что привело к росту цен

По словам экономиста Вильхялмура Гильмарссона, подорожание объясняется возобновлением туристической отрасли после пандемии. Туризм стал одним из ключевых драйверов экономики, но в то же время подтолкнул рост цен.

По словам эксперта, увеличение потока туристов усилило инфляционное давление в сфере услуг, способствовало повышению зарплат и повлияло на рынок жилья.

Из-за популярности краткосрочной аренды через платформы типа Airbnb туристы все чаще конкурируют с местными жителями за жилье, что подталкивает цены на аренду вверх.

В то же время, высокие цены начинают сдерживать спрос среди путешественников. По данным туристического совета Исландии, все больше туристов откладывают поездки из-за их дороговизны.

Экономисты предупреждают, что чрезмерная зависимость от туризма делает страну уязвимой к инфляционным колебаниям. По их мнению, Исландии необходимо развивать другие сектора экономики, чтобы снизить давление на цены.

