Исландия стала самой дорогой страной мира

Исландия возглавила рейтинг самых дорогих стран мира, обойдя Швейцарию. В последний раз страна занимала первое место в 2018 году.
Об этом свидетельствуют расчеты местного профсоюза Viska на основе данных Eurostat и Центрального банка Исландии, пишет Bloomberg.
По данным аналитиков, уровень цен в «стране льда и огня» сейчас примерно на 3 процентных пункта выше, чем в Швейцарии.
Что привело к росту цен

По словам экономиста Вильхялмура Гильмарссона, подорожание объясняется возобновлением туристической отрасли после пандемии. Туризм стал одним из ключевых драйверов экономики, но в то же время подтолкнул рост цен.
По словам эксперта, увеличение потока туристов усилило инфляционное давление в сфере услуг, способствовало повышению зарплат и повлияло на рынок жилья.
Из-за популярности краткосрочной аренды через платформы типа Airbnb туристы все чаще конкурируют с местными жителями за жилье, что подталкивает цены на аренду вверх.
В то же время, высокие цены начинают сдерживать спрос среди путешественников. По данным туристического совета Исландии, все больше туристов откладывают поездки из-за их дороговизны.
Экономисты предупреждают, что чрезмерная зависимость от туризма делает страну уязвимой к инфляционным колебаниям. По их мнению, Исландии необходимо развивать другие сектора экономики, чтобы снизить давление на цены.
Ранее Finance.ua писал о самых дешевых городах для уик-энда в Европе. Лидером рейтинга европейских городов для бюджетного отдыха на уик-энд стала столица Боснии и Герцеговины — Сараево.
