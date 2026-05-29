Ракета Blue Origin Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний Сегодня 22:37 — Мир

Ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась во время испытаний на космодроме во Флориде, поставив под угрозу часть будущих лунных программ NASA.

Об этом в пятницу, 29 мая, пишет The Guardian

Там отметили, что взрыв произошел через несколько секунд после начала запланированного теста двигателей на стартовой площадке Космического центра Кеннеди, вызвав масштабный пожар и яркую вспышку, которая была видна за сотни километров.

В Blue Origin заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, а сам взрыв назвали «аномалией». Джефф Безос подтвердил, что все сотрудники компании находятся в безопасности, однако признал, что это был очень тяжелый день для компании.

В преддверии NASA объявило, что Blue Origin получила контракт на запуск первой из трех миссий в рамках строительства будущей месячной базы стоимостью около 20 миллиардов долларов. Компания также участвует в конкуренции с SpaceX Илона Маска за право создать посадочный модуль для миссии Artemis IV, во время которой астронавты должны вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Руководитель NASA Джаред Айзекман сообщил, что после аварии будет проведена полная оценка влияния инцидента на график предстоящих миссий. По его словам, создание тяжелых космических ракет — процесс чрезвычайно сложный, а космические полеты не прощают ошибок.

В Федеральном авиационном управлении США пока не сообщили, станет ли взрыв причиной нового расследования. Ранее ракету New Glenn уже временно отстраняли от полетов из-за проблем после одного из предыдущих запусков.

