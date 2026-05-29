Ракета Blue Origin Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний

Ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась во время испытаний на космодроме во Флориде, поставив под угрозу часть будущих лунных программ NASA.
Об этом в пятницу, 29 мая, пишет The Guardian.
Там отметили, что взрыв произошел через несколько секунд после начала запланированного теста двигателей на стартовой площадке Космического центра Кеннеди, вызвав масштабный пожар и яркую вспышку, которая была видна за сотни километров.
В Blue Origin заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, а сам взрыв назвали «аномалией». Джефф Безос подтвердил, что все сотрудники компании находятся в безопасности, однако признал, что это был очень тяжелый день для компании.
В преддверии NASA объявило, что Blue Origin получила контракт на запуск первой из трех миссий в рамках строительства будущей месячной базы стоимостью около 20 миллиардов долларов. Компания также участвует в конкуренции с SpaceX Илона Маска за право создать посадочный модуль для миссии Artemis IV, во время которой астронавты должны вернуться на Луну впервые с 1972 года.
Руководитель NASA Джаред Айзекман сообщил, что после аварии будет проведена полная оценка влияния инцидента на график предстоящих миссий. По его словам, создание тяжелых космических ракет — процесс чрезвычайно сложный, а космические полеты не прощают ошибок.
В Федеральном авиационном управлении США пока не сообщили, станет ли взрыв причиной нового расследования. Ранее ракету New Glenn уже временно отстраняли от полетов из-за проблем после одного из предыдущих запусков.
По материалам:
НВ
