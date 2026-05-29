ЕС обрушит в рф новый пакет санкций из-за инцидента с дроном в Румынии

Инцидент с ударом российского беспилотника по многоэтажке в Румынии вызвал незамедлительное и широкое осуждение лидеров ЕС.

Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что «российская агрессивная война переступила еще одну черту». Она добавила, что ЕС «продолжит усиливать давление на россию» и «готовит 21-й пакет санкций».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала этот инцидент «вопиющим и серьезным нарушением суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства».

«россия давно перестала уважать границы. Москве нельзя позволять безнаказанно нарушать европейское воздушное пространство», — подчеркнула она.

Президент Литвы Гитанас Науседа также решительно осудил «отвратительный удар российского беспилотника», назвав его «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии».

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что поговорил с президентом Румынии об инциденте, произошедшем ночью, заверив его в «абсолютной солидарности» НАТО.

«Я подтвердил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в частности со стороны беспилотников», — сказал он.

Он также осудил «безрассудное поведение» россии, отметив, что оно представляет опасность для всего НАТО.

«Они продолжают наносить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей Украине. И вчерашний вечер еще раз показал, что последствия их незаконной агрессивной войны не ограничиваются границей», — сказал он.

