Пентагон заключил соглашение с Microsoft на $9,6 млрд

Офис Microsoft
Министерство обороны США подписало масштабное пятилетнее соглашение стоимостью 9,69 миллиарда долларов с корпорацией Microsoft.
Reuters.

Зачем им это

Контракт направлен на консолидацию лицензий на программное обеспечение, которые раньше закупались разрозненно разными военными и спецслужбами.
Новая инициатива, получившая название Core Enterprise Technology Agreement, позволит объединить закупки для вооруженных сил, разведывательного сообщества и береговой охраны США в единый контрактный механизм.
Это гарантирует Microsoft прочные позиции на уровне всего оборонного ведомства и поможет ликвидировать дублирование расходов, которые годами неконтролируемо росли из-за фрагментированных закупок отдельных подразделений.

Детали контракта

В Пентагоне отмечают, что это соглашение не предусматривает выделение дополнительных или новых средств из американского бюджета.
Как будет работать оптимизация финансов:
  • переназначение существующих бюджетов: финансирование будет происходить за счет денег, уже заложенных в сметы ведомств на обновление программного обеспечения, чьи сроки действия истекли одновременно.
  • единая экосистема: в один большой пакет заказа собрали текущие подписки на сервисы Microsoft 365, включающие корпоративную почту, Word, Excel, PowerPoint и сопутствующие инструменты.
  • облака и лицензии: контракт также покрывает облачные подписки ведомства и локальные лицензии для военных компьютерных сетей.
  • эффект масштаба: объединение всех оборонных структур в одного заказчика позволит Пентагону использовать свою полную покупательную способность для максимального снижения розничной стоимости софта и облачных услуг.
Ранее сообщалось, что Пентагон заключил соглашения с ведущими компаниями по внедрению ИИ в своих секретных сетях.
Военное министерство США подписало стратегические контракты с семью лидерами ИТ-индустрии, среди которых SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Amazon Web Services и непосредственно Microsoft, для безопасного развертывания и интеграции передовых моделей искусственного интеллекта в закрытых правительственных системах связи и управления.
