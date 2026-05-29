Пентагон заключил соглашение с Microsoft на $9,6 млрд 29.05.2026, 02:57 — Мир

Офис Microsoft

Министерство обороны США подписало масштабное пятилетнее соглашение стоимостью 9,69 миллиарда долларов с корпорацией Microsoft.

О пишет Reuters

Зачем им это

Контракт направлен на консолидацию лицензий на программное обеспечение, которые раньше закупались разрозненно разными военными и спецслужбами.

Новая инициатива, получившая название Core Enterprise Technology Agreement, позволит объединить закупки для вооруженных сил, разведывательного сообщества и береговой охраны США в единый контрактный механизм.

Это гарантирует Microsoft прочные позиции на уровне всего оборонного ведомства и поможет ликвидировать дублирование расходов, которые годами неконтролируемо росли из-за фрагментированных закупок отдельных подразделений.

Детали контракта

В Пентагоне отмечают, что это соглашение не предусматривает выделение дополнительных или новых средств из американского бюджета.

Как будет работать оптимизация финансов:

переназначение существующих бюджетов: финансирование будет происходить за счет денег, уже заложенных в сметы ведомств на обновление программного обеспечения, чьи сроки действия истекли одновременно.

единая экосистема: в один большой пакет заказа собрали текущие подписки на сервисы Microsoft 365, включающие корпоративную почту, Word, Excel, PowerPoint и сопутствующие инструменты.

облака и лицензии: контракт также покрывает облачные подписки ведомства и локальные лицензии для военных компьютерных сетей.

эффект масштаба: объединение всех оборонных структур в одного заказчика позволит Пентагону использовать свою полную покупательную способность для максимального снижения розничной стоимости софта и облачных услуг.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил соглашения с ведущими компаниями по внедрению ИИ в своих секретных сетях.

Военное министерство США подписало стратегические контракты с семью лидерами ИТ-индустрии, среди которых SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Amazon Web Services и непосредственно Microsoft, для безопасного развертывания и интеграции передовых моделей искусственного интеллекта в закрытых правительственных системах связи и управления.

По материалам: Reuters

