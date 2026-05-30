ТОП-10 лучших городов мира для проживания экспатов Сегодня 03:17 — Мир

Лисабон - самый комфортный город для жизни в мире, Фото: magnific

Эксперты фирмы Global Citizen Solutions опубликовали свой первый справочник «Лучшие города мира для проживания экспатов», в котором сравнили 35 городов на шести континентах, чтобы определить, где лучше жить для граждан, ищущих новые возможности.

Об этом пишет Conde Nast Traveller.

Чтобы определить лучшие города для переезда экспатов (люди, которые временно или постоянно живут и работают в другой стране больше, чем на родине), эксперты оценили каждое место по семи показателям качества жизни: стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, здравоохранение, легкость адаптации, уровень владения английским языком и расширенная мобильность. Данные были взяты из общедоступных баз для создания рейтинга от 0 до 100.

Лидеры рейтинга

В исследовании за 2026 год первое место занимает Лиссабон с результатом 88,49 балла. Столица Португалии демонстрирует стабильно высокие показатели по всем критериям по сравнению с другими городами, лидирующими только в одной категории.

«Это один из самых дешевых городов-столиц в рейтинге, один из самых чистых городов по уровню загрязнения воздуха, а также город, который может похвастаться более высоким показателем безопасности, чем такие города как Париж, Рим и Барселона», — подчеркнули в публикации.

В то же время Амстердам с результатом 81,97 занимает второе место благодаря высокому уровню безопасности, качественной системе здравоохранения и чистому воздуху, вероятно, из-за известной велосипедной культуры.

Мельбурн занимает третье место как город с лучшими показателями за пределами Европы, а Вена выделяется высокими показателями в сфере здравоохранения и занимает четвертое место.

Лучшие города мира для проживания экспатов:

Лиссабон, Португалия — 88,49;

Амстердам, Нидерланды — 81,97;

Мельбурн, Австралия — 81,79;

Вена, Австрия — 81,07;

Барселона, Испания — 80,7;

Сингапур — 80,58;

Окленд, Новая Зеландия — 80,15;

Токио, Япония — 79,78;

Копенгаген, Дания — 79,57;

Сеул, Корея — 78,89.

