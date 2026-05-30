ТОП-10 лучших городов мира для проживания экспатов

Эксперты фирмы Global Citizen Solutions опубликовали свой первый справочник «Лучшие города мира для проживания экспатов», в котором сравнили 35 городов на шести континентах, чтобы определить, где лучше жить для граждан, ищущих новые возможности.
Чтобы определить лучшие города для переезда экспатов (люди, которые временно или постоянно живут и работают в другой стране больше, чем на родине), эксперты оценили каждое место по семи показателям качества жизни: стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, здравоохранение, легкость адаптации, уровень владения английским языком и расширенная мобильность. Данные были взяты из общедоступных баз для создания рейтинга от 0 до 100.
Лидеры рейтинга
В исследовании за 2026 год первое место занимает Лиссабон с результатом 88,49 балла. Столица Португалии демонстрирует стабильно высокие показатели по всем критериям по сравнению с другими городами, лидирующими только в одной категории.
«Это один из самых дешевых городов-столиц в рейтинге, один из самых чистых городов по уровню загрязнения воздуха, а также город, который может похвастаться более высоким показателем безопасности, чем такие города как Париж, Рим и Барселона», — подчеркнули в публикации.
В то же время Амстердам с результатом 81,97 занимает второе место благодаря высокому уровню безопасности, качественной системе здравоохранения и чистому воздуху, вероятно, из-за известной велосипедной культуры.
Мельбурн занимает третье место как город с лучшими показателями за пределами Европы, а Вена выделяется высокими показателями в сфере здравоохранения и занимает четвертое место.