Война США с Ираном уже стоила $25 млрд: первая оценка Пентагона

Член Палаты представителей, ведущий демократ в комитете Адам Смит, отреагировал на заявление: «Хорошо, что вы ответили на этот вопрос. Мы ставили его очень давно, но до сих пор не получали четкой цифры».
Озвученная сумма в 25 млрд долларов соответствует годовому бюджету NASA на этот год. В то же время, остается непонятным, как именно Пентагон сформировал такую оценку.
Ранее источник сообщал Reuters, что только за первые шесть дней войны расходы США составляли не менее $11,3 млрд.
Позиция Пентагона
Министр обороны Пит Гегсет заявил законодателям, что такие расходы оправданы ввиду стратегической цели США — недопущения получения Ираном ядерного оружия.
«Сколько вы готовы заплатить, чтобы Иран не получил ядерную бомбу?» — заявил он.
Гегсет также защищал военную кампанию в целом, отвергая оценки ее затяжного характера, и критиковал демократов за негативные заявления по поводу конфликта.
Напомним, в начале апреля Finance.ua со ссылкой на Iran War Cost Tracker писал, что ориентировочные расходы американских налогоплательщиков на военные действия в Иране достигли более 42,5 млрд долларов. По данным официальных отчетов, за первые 6 дней операции было израсходовано 11,3 млрд долларов. Затем ежедневные расходы составляли около 1 миллиарда долларов.