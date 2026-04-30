Война США с Ираном уже стоила $25 млрд: первая оценка Пентагона Сегодня 17:22 — Мир

Пентагон

Война Соединенных Штатов против Ирана уже обошлась в 25 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных лиц Пентагона.

Основные расходы

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джулс Герст сообщил законодателям в Комитете вооруженных сил Палаты представителей, что большая часть средств направлена ​​на боеприпасы.

В то же время, он не уточнил, что именно включает эта оценка и учитывает ли она будущие расходы на восстановление и ремонт военной инфраструктуры на Ближнем Востоке, поврежденной во время конфликта.

Член Палаты представителей, ведущий демократ в комитете Адам Смит, отреагировал на заявление: «Хорошо, что вы ответили на этот вопрос. Мы ставили его очень давно, но до сих пор не получали четкой цифры».

Озвученная сумма в 25 млрд долларов соответствует годовому бюджету NASA на этот год. В то же время, остается непонятным, как именно Пентагон сформировал такую ​​оценку.

Ранее источник сообщал Reuters, что только за первые шесть дней войны расходы США составляли не менее $11,3 млрд.

Позиция Пентагона

Министр обороны Пит Гегсет заявил законодателям, что такие расходы оправданы ввиду стратегической цели США — недопущения получения Ираном ядерного оружия.

«Сколько вы готовы заплатить, чтобы Иран не получил ядерную бомбу?» — заявил он.

Гегсет также защищал военную кампанию в целом, отвергая оценки ее затяжного характера, и критиковал демократов за негативные заявления по поводу конфликта.

Напомним, в начале апреля Finance.ua со ссылкой на Iran War Cost Tracker писал , что ориентировочные расходы американских налогоплательщиков на военные действия в Иране достигли более 42,5 млрд долларов. По данным официальных отчетов, за первые 6 дней операции было израсходовано 11,3 млрд долларов. Затем ежедневные расходы составляли около 1 миллиарда долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.