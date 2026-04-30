0 800 307 555
ру
0 800 307 555
В Польше готовят новые правила минимальной зарплаты — какие будут суммы

Личные финансы
26
Польские злотые
Польские злотые
В Польше готовят обновление правил определения минимальной заработной платы. Власти планируют адаптировать национальное законодательство к стандартам ЕС, что может существенно повлиять на уровень выплат уже в ближайшие годы.
Об этом сообщает inpoland.

Что изменится в подходе к минимальной зарплате

Польское правительство работает над внедрением европейских норм расчета минимальной зарплаты, хотя срок имплементации соответствующей директивы уже истек более года назад.
Размер минималки определяется ежегодно Советом Министров с учетом инфляции и экономического роста после консультаций с Советом социального диалога.
Европейские правила предусматривают другой подход: минимальная зарплата должна составлять не менее 60% медианной или 50% средней зарплаты в стране. В Польше этот показатель пока что составляет около 51% от средней зарплаты.

Какие суммы прогнозируют на ближайшие годы

По оценкам Министерства финансов, минимальная заработная плата может возрасти:
  • в 2027 году — до 5103 злотых брутто (3809 злотых «на руки»);
  • в 2028 году — до 5420 злотых брутто (4025 злотых нетто);
  • в 2029 году — до 5747 злотых брутто (4248 злотых «на руки»).
В то же время эти цифры остаются прогнозными — окончательные параметры будут зависеть от того, как именно будет введена новая формула расчета.
Отдельно планируется изменить структуру минимальной зарплаты: базовая ставка должна быть равна или превышать установленный минимум без учета премий, бонусов или надбавок. Это означает, что дополнительные выплаты больше не смогут дотягивать зарплату до минимального уровня.
Ранее мы сообщали, что к среднему классу в Польше относят тех, кто зарабатывает от 5435 до 14 490 злотых брутто. Хотя большинство поляков считают себя представителями этой группы, реальные доходы часто это не подтверждают.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМинимальная зарплатаУкраинцы в Польше
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems