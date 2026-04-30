В Польше готовят обновление правил определения минимальной заработной платы. Власти планируют адаптировать национальное законодательство к стандартам ЕС, что может существенно повлиять на уровень выплат уже в ближайшие годы.
Польское правительство работает над внедрением европейских норм расчета минимальной зарплаты, хотя срок имплементации соответствующей директивы уже истек более года назад.
Размер минималки определяется ежегодно Советом Министров с учетом инфляции и экономического роста после консультаций с Советом социального диалога.
Европейские правила предусматривают другой подход: минимальная зарплата должна составлять не менее 60% медианной или 50% средней зарплаты в стране. В Польше этот показатель пока что составляет около 51% от средней зарплаты.
По оценкам Министерства финансов, минимальная заработная плата может возрасти:
в 2027 году — до 5103 злотых брутто (3809 злотых «на руки»);
в 2028 году — до 5420 злотых брутто (4025 злотых нетто);
в 2029 году — до 5747 злотых брутто (4248 злотых «на руки»).
В то же время эти цифры остаются прогнозными — окончательные параметры будут зависеть от того, как именно будет введена новая формула расчета.
Отдельно планируется изменить структуру минимальной зарплаты: базовая ставка должна быть равна или превышать установленный минимум без учета премий, бонусов или надбавок. Это означает, что дополнительные выплаты больше не смогут дотягивать зарплату до минимального уровня.
