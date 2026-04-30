Скрининг здоровья 40+: что изменилось в программе

В Украине обновили правила участия в программе «Скрининг здоровья 40+», чтобы сделать ее более доступной и удобной. Изменения должны упростить подачу заявления и использование средств обследования.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Обновления заработают после завершения технических настроек на портале и в приложении Дія.
Что изменилось
Теперь подать заявление на участие в программе можно без привязки ко дню рождения. Раньше это было возможно только через 30 дней после него. Теперь достаточно достичь 40 лет — и заявку можно оформить онлайн в Дії или в ЦПАУ.
Также установлен четкий срок использования средств. После их зачисления на специальный счет есть два месяца, чтобы оплатить обследование в избранном медучреждении. Если этого не сделать, деньги возвращаются в бюджет.
Для тех, кто получил средства раньше, также действует переходный период — их можно использовать в течение двух месяцев после вступления в силу новых правил.
Как работает программа и что входит в скрининг
Программа «Скрининг здоровья 40+» позволяет бесплатно пройти базовые обследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и оценки ментального здоровья.
В пресс-службе «Дії» отмечают, что сумма в 2000 грн рассчитана как средняя стоимость необходимого пакета исследований и полностью покрывает все обследования, предусмотренные программой. Сам список формировался экспертной группой на основе медицинских протоколов и возможностей системы здравоохранения.