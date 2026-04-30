Скрининг здоровья 40+: что изменилось в программе Сегодня 15:36 — Личные финансы

Врач

В Украине обновили правила участия в программе «Скрининг здоровья 40+», чтобы сделать ее более доступной и удобной. Изменения должны упростить подачу заявления и использование средств обследования.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Обновления заработают после завершения технических настроек на портале и в приложении Дія.

Что изменилось

Теперь подать заявление на участие в программе можно без привязки ко дню рождения. Раньше это было возможно только через 30 дней после него. Теперь достаточно достичь 40 лет — и заявку можно оформить онлайн в Дії или в ЦПАУ.

Также установлен четкий срок использования средств. После их зачисления на специальный счет есть два месяца, чтобы оплатить обследование в избранном медучреждении. Если этого не сделать, деньги возвращаются в бюджет.

Для тех, кто получил средства раньше, также действует переходный период — их можно использовать в течение двух месяцев после вступления в силу новых правил.

Как работает программа и что входит в скрининг

Программа «Скрининг здоровья 40+» позволяет бесплатно пройти базовые обследования для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и оценки ментального здоровья.

В пресс-службе «Дії» отмечают , что сумма в 2000 грн рассчитана как средняя стоимость необходимого пакета исследований и полностью покрывает все обследования, предусмотренные программой. Сам список формировался экспертной группой на основе медицинских протоколов и возможностей системы здравоохранения.

По состоянию на сейчас:

более 340 тысяч человек подали заявки на участие;

более 34 тысяч уже прошли обследование;

выплачено 588 млн грн поддержки.

Скрининг доступен почти в 2000 медицинских учреждениях по всей стране. Подробности о программе доступны здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.