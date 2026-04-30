Новые правила трудоустройства: Кабмин запускает экспериментальный проект

Кабинет Министров ввел экспериментальный проект по трудоустройству и оформлению трудовых отношений в электронной форме через Единую информационно-аналитическую систему «Обрій». Это еще один шаг к цифровизации кадровых процессов и постепенному отказу от бумажного документооборота.
Об этом сообщила Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.
обмен данными между государственными органами без участия работодателя;
упрощение кадровых процедур;
сокращение времени на принятие работника на работу.
Фактически подразумевается создание модели, при которой большинство кадровых процессов можно будет вести дистанционно.
Что остается в силе для работодателей
Несмотря на запуск экспериментального проекта, действующие требования законодательства не меняются.
В частности, постановление КМУ № 413 по поводу уведомления налоговой службы о принятии работника на работу продолжает действовать. Работодатели и далее обязаны подавать соответствующее уведомление до начала работы работника.
Таким образом:
стандартные кадровые процедуры остаются в силе;
сообщение в ГНС подается в обычном порядке;
электронный формат работает в тестовом режиме.
Почему бизнесу следует готовиться уже сейчас
Хотя изменения пока не обязательны, практика свидетельствует, что экспериментальные проекты часто становятся основой для постоянного регулирования.
«Сегодня это эксперимент, а завтра — новый стандарт оформления трудовых отношений. Поэтому работодателям стоит не ждать обязательных изменений, а уже сейчас адаптировать кадровые процессы к электронному формату работы», — подчеркнули в ведомстве.
Что известно о единой цифровой экосистеме «Обрій»
Ранее Finance.ua рассказывал, что все данные по взаимодействию на рынке труда будут собраны в единой системе «Обрій». Первый этап запуска платформы был намечен на весну 2026 года.
Ожидалось, что на первом этапе через платформу, в частности с интеграцией с «Дія», пользователи смогут:
зарегистрировать статус безработного;
оформить пособие;
официально уволиться, в том числе на временно оккупированных территориях;
получить грант до 15 тыс. грн на переквалификацию.
В Минэкономики отмечали, что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках. Работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности через API. Это должно дать полную картину спроса и предложения по регионам.