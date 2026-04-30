Новые правила трудоустройства: Кабмин запускает экспериментальный проект Сегодня 15:06 — Личные финансы

Еще один шаг к цифровизации кадровых процессов

Кабинет Министров ввел экспериментальный проект по трудоустройству и оформлению трудовых отношений в электронной форме через Единую информационно-аналитическую систему «Обрій». Это еще один шаг к цифровизации кадровых процессов и постепенному отказу от бумажного документооборота.

Об этом сообщила Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Какие изменения предусматривает проект

В рамках эксперимента планируется внедрить:

электронное оформление работников;

заключение трудовых договоров онлайн;

обмен данными между государственными органами без участия работодателя;

упрощение кадровых процедур;

сокращение времени на принятие работника на работу.

Фактически подразумевается создание модели, при которой большинство кадровых процессов можно будет вести дистанционно.

Что остается в силе для работодателей

Несмотря на запуск экспериментального проекта, действующие требования законодательства не меняются.

В частности, постановление КМУ № 413 по поводу уведомления налоговой службы о принятии работника на работу продолжает действовать. Работодатели и далее обязаны подавать соответствующее уведомление до начала работы работника.

Таким образом:

стандартные кадровые процедуры остаются в силе;

сообщение в ГНС подается в обычном порядке;

электронный формат работает в тестовом режиме.

Почему бизнесу следует готовиться уже сейчас

Хотя изменения пока не обязательны, практика свидетельствует, что экспериментальные проекты часто становятся основой для постоянного регулирования.

В этой связи работодателям рекомендуют:

проверить кадровую документацию;

упорядочить персональные данные работников;

обеспечить наличие электронных подписей;

оценить готовность к цифровому документообороту;

отслеживать официальные разъяснения правительства.

«Сегодня это эксперимент, а завтра — новый стандарт оформления трудовых отношений. Поэтому работодателям стоит не ждать обязательных изменений, а уже сейчас адаптировать кадровые процессы к электронному формату работы», — подчеркнули в ведомстве.

Что известно о единой цифровой экосистеме «Обрій»

Ранее Finance.ua рассказывал , что все данные по взаимодействию на рынке труда будут собраны в единой системе «Обрій». Первый этап запуска платформы был намечен на весну 2026 года.

Ожидалось, что на первом этапе через платформу, в частности с интеграцией с «Дія», пользователи смогут:

зарегистрировать статус безработного;

оформить пособие;

официально уволиться, в том числе на временно оккупированных территориях;

получить грант до 15 тыс. грн на переквалификацию.

В Минэкономики отмечали , что платформа будет ориентирована, прежде всего, на сегмент физического труда в малых городах и поселках. Работодатели смогут массово выгружать запросы, в частности через API. Это должно дать полную картину спроса и предложения по регионам.

