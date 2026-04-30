Вакансии для УБД: где больше всего предложений и самые высокие зарплаты

Наибольшее количество вакансий для ветеранов сосредоточено в трех областях: производстве, логистике и розничной торговле. За год больше всего выросло количество вакансий в категории «Клининг/домашний персонал», тогда как в сфере ІТ зафиксировано самое заметное сокращение.
«Количество людей, которые возвращаются с войны и интегрируются в общество, растет, и сейчас, по официальным данным, в Украине насчитывается около 1,8 млн ветеранов — и это не окончательная цифра. Это весомая доля рынка труда, поэтому работодателям важно быть открытыми к найму кандидатов со статусом участника боевых действий, предлагать достойную оплату и надлежащие условия труда», — отмечают аналитики портала
ТОП-10 вакансий по количеству предложений
По состоянию на март 2026 года больше всего вакансий для кандидатов с УБД было в сфере производства и рабочих специальностей — 2200 предложений с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.
В сфере логистики и доставки:
водители — 1 843 вакансии, медианная зарплата 37,5 тыс. грн;
грузчики — 929 вакансий, 26,4 тыс. грн;
курьеры — 360 вакансий, 35 тыс. грн;
кладовщики — 350 вакансий, 27,5 тыс. грн.
В розничной торговле и продажах:
продавцы — 1110 вакансий, 25 тыс. грн;
кассиры — 350 вакансий, 24 тыс. грн.
В сфере охраны было 744 вакансии, 17 тыс. грн.
В строительстве и отделочных работах 694 вакансии с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.
Замыкает десятку вакансия автослесаря 295 предложений с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн.
Уровень заработных плат
Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в строительстве и отделочных работах:
штукатур — 85 тыс. грн (+42% год к году);
каменщик — 60 тыс. грн (+50%);
прораб, маляр, плиточник — 57,5 тыс. грн (рост от +15% до +35%);
фасадщик — 56,5 тыс. грн (снижение на 10%).
В других областях:
СТО/автомойки: рихтовщик — 61,5 тыс. грн (+37%);
недвижимость/продажи: менеджер по продажам — 59 тыс. грн (+97%);
красота/фитнес/спорт: массажист — 55 тыс. грн (+26%);
логистика: дальнобойщик — 55 тыс. грн (снижение на 10%).
Динамика вакансий
С марта прошлого года в некоторых категориях увеличилось количество вакансий, подходящих для соискателей со статусом УБД, в то время как в части направлений она, наоборот, уменьшилась.
Так, в категории «Клининг/домашний персонал» — на 62%, у «Производства/рабочие специальности» — 40,5%, у «Административный персонал/HR/секретариат» — 37%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в стране уже есть масштабный резерв из ветеранов, но бизнес использует его ограниченно. Эксперты отмечают: хотя их навыки — управление рисками, работа в кризисных условиях, командное взаимодействие под давлением напрямую отвечают запросам бизнеса, этот потенциал используется недостаточно.
В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, которая объединяет информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.