Вакансии для УБД: где больше всего предложений и самые высокие зарплаты Сегодня 12:06 — Личные финансы

В Украине насчитывается около 1,8 млн ветеранов

Наибольшее количество вакансий для ветеранов сосредоточено в трех областях: производстве, логистике и розничной торговле. За год больше всего выросло количество вакансий в категории «Клининг/домашний персонал», тогда как в сфере ІТ зафиксировано самое заметное сокращение.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Самые высокие зарплаты предлагают в строительстве — до 85 тыс. грн, а также в сфере СТО и автомоек — до 61,5 тыс. грн.

«Количество людей, которые возвращаются с войны и интегрируются в общество, растет, и сейчас, по официальным данным, в Украине насчитывается около 1,8 млн ветеранов — и это не окончательная цифра. Это весомая доля рынка труда, поэтому работодателям важно быть открытыми к найму кандидатов со статусом участника боевых действий, предлагать достойную оплату и надлежащие условия труда», — отмечают аналитики портала

ТОП-10 вакансий по количеству предложений

По состоянию на март 2026 года больше всего вакансий для кандидатов с УБД было в сфере производства и рабочих специальностей — 2200 предложений с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.

В сфере логистики и доставки:

водители — 1 843 вакансии, медианная зарплата 37,5 тыс. грн;

грузчики — 929 вакансий, 26,4 тыс. грн;

курьеры — 360 вакансий, 35 тыс. грн;

кладовщики — 350 вакансий, 27,5 тыс. грн.

В розничной торговле и продажах:

продавцы — 1110 вакансий, 25 тыс. грн;

кассиры — 350 вакансий, 24 тыс. грн.

В сфере охраны было 744 вакансии, 17 тыс. грн.

В строительстве и отделочных работах 694 вакансии с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.

Замыкает десятку вакансия автослесаря ​​295 предложений с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн.

Уровень заработных плат

Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в строительстве и отделочных работах:

штукатур — 85 тыс. грн (+42% год к году);

каменщик — 60 тыс. грн (+50%);

прораб, маляр, плиточник — 57,5 ​​тыс. грн (рост от +15% до +35%);

фасадщик — 56,5 тыс. грн (снижение на 10%).

В других областях:

СТО/автомойки: рихтовщик — 61,5 тыс. грн (+37%);

недвижимость/продажи: менеджер по продажам — 59 тыс. грн (+97%);

красота/фитнес/спорт: массажист — 55 тыс. грн (+26%);

логистика: дальнобойщик — 55 тыс. грн (снижение на 10%).

Динамика вакансий

С марта прошлого года в некоторых категориях увеличилось количество вакансий, подходящих для соискателей со статусом УБД, в то время как в части направлений она, наоборот, уменьшилась.

Так, в категории «Клининг/домашний персонал» — на 62%, у «Производства/рабочие специальности» — 40,5%, у «Административный персонал/HR/секретариат» — 37%.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в стране уже есть масштабный резерв из ветеранов, но бизнес использует его ограниченно. Эксперты отмечают: хотя их навыки — управление рисками, работа в кризисных условиях, командное взаимодействие под давлением напрямую отвечают запросам бизнеса, этот потенциал используется недостаточно.

В Украине заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, которая объединяет информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.

