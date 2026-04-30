В «Резерв+» действует автоматическое продление отсрочек уже для 22 категорий граждан
В каких случаях отсрочка продлевается автоматически
- основания для нее до сих пор актуальны;
- система может подтвердить основания в государственных реестрах.
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы.
- Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
- Жены и мужья военных с ребенком.
- Отцы троих и более детей.
- Студенты, аспиранты.
- Работники высшего и профобразования.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, признанного недееспособным.
- Имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
- Учителя школ.
- Люди после годичного контракта 18−25.
В каких случаях для продления отсрочки необходимо подавать документы в ЦПАУ повторно
- ваша отсрочка не относится к перечню с автопродлением;
- основания актуальны, но система не смогла подтвердить его в реестрах.
Как узнать, продлена ли отсрочка автоматически
- вы получите уведомление в Резерв+;
- после обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» откройте расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.
Почему автопродление может не состояться
- ФИО, дата рождения или РНУКНП;
- данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);
- информация об уходе или родственных связях, которую система не может подтвердить;
- частные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы.
- Жены и мужья военных с ребенком.
- Отцы троих и более детей.
- Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
- Студенты, аспиранты.
- Работники высшего и профессионального образования.
Кому нужно обращаться в ЦПАУ
- Опекуны, лица, осуществляющие попечительство, приемные родители, родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Усыновитель или законный представитель ребенка-сироты.
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
- Военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Люди, имеющие одного из родителей супруги с инвалидностью I или II группы.
- Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.
- Попечители лица, признанного недееспособным.
- Имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Учителя школ.
