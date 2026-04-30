В «Резерв+» действует автоматическое продление отсрочек уже для 22 категорий граждан Сегодня 09:33 — Личные финансы

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочок от призыва

Большинство полученных отсрочек от мобилизации продлевается автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

В каких случаях отсрочка продлевается автоматически

Отсрочка продлится сама, если:

основания для нее до сих пор актуальны;

система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Автоматическое продление отсрочек от мобилизации доступно для таких категорий граждан:

Люди с инвалидностью. Временно непригодные к службе. Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы. Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы. Жены и мужья военных с ребенком. Отцы троих и более детей. Студенты, аспиранты. Работники высшего и профобразования. Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства. Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Военные, освобожденные из плена. Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности. Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи. Опекуны человека, признанного недееспособным. Имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы. Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью. Отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Учителя школ. Люди после годичного контракта 18−25.

Автоматическое продление действует для отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦПАУ.

В каких случаях для продления отсрочки необходимо подавать документы в ЦПАУ повторно

Необходимо обратиться повторно, если:

ваша отсрочка не относится к перечню с автопродлением;

основания актуальны, но система не смогла подтвердить его в реестрах.

В этих случаях следует подать документы в ЦПАУ для продления отсрочки.

Как узнать, продлена ли отсрочка автоматически

Если автопродление произошло:

вы получите уведомление в Резерв+;

после обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» откройте расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.

После этого алгоритма продление отсрочки произошло автоматически.

Почему автопродление может не состояться

Чаще всего — из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах. В частности это:

ФИО, дата рождения или РНУКНП;

данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);

информация об уходе или родственных связях, которую система не может подтвердить;

частные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таком случае следует обратиться в ЦПАУ и подать документы для подтверждения основания.

Кто может оформить отсрочку онлайн в Резерв+

Сейчас в Резерв+ доступно 11 типов отсрочек от призыва, которые можно оформить онлайн — быстро и без лишней бюрократии. Сделать это могут:

Люди с инвалидностью. Временно непригодные к службе. Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы. Имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы. Жены и мужья военных с ребенком. Отцы троих и более детей. Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Студенты, аспиранты. Работники высшего и профессионального образования.

Кому нужно обращаться в ЦПАУ

Оформить отсрочку только через ЦПАУ могут:

Опекуны, лица, осуществляющие попечительство, приемные родители, родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Усыновитель или законный представитель ребенка-сироты. Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях. Военнообязанный до 25 лет после базовой общевойсковой подготовки. Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства. Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Военные, освобожденные из плена. Люди, имеющие одного из родителей супруги с инвалидностью I или II группы. Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности. Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи. Попечители лица, признанного недееспособным. Имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы. Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью. Учителя школ.

Что делать, если в Резерв+ появилось сообщение «Вас разыскивает ТЦК», но отсрочка действительна

Это сообщение означает, что ТЦК и СП зафиксировало нарушение воинского учета и передал запрос в Нацполицию, чтобы доставить вас для составления протокола.

Важно: отсрочка не отменяет ответственности за нарушение учета.

Если вы не согласны с этим сообщением, обратитесь в свой ТЦК и СП.

