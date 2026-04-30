10 необычных вакансий апреля: что предлагают работодатели

Сегодня на рынке труда можно найти немало нестандартных вакансий — от каскадеров и тренеров по воздушной гимнастике до инженеров авионики и дешифровщиков. И часть из них открыта даже для тех, кто готов учиться с нуля и сменить профессию. Делимся подборкой 10 самых интересных вакансий апреля на robota.ua, которые показывают разнообразие современного рынка труда в Украине.

Каскадер в Krzysztof i partnerzy sro

📍 Люботин/полная занятость
Провайдер услуг в области развлечений и развития ищет каскадера для участия в съемках и сценических постановках. Это вакансия для тех, кто не боится вызовов.
Среди задач: выполнение трюков, работа в команде профессионалов и участие в разных проектах в сфере развлечений. Важно иметь опыт работы каскадером в кино или театре, хорошую физическую подготовку и уметь работать с риском (но по всем правилам безопасности).

Сурдолог в Odrex

📍 Одесса/полная занятость
Частный медицинский центр приглашает на работу специалиста, работающего с диагностикой и лечением нарушений слуха.
Рассматриваются кандидаты с высшим медицинским образованием, опытом работы по специальности и знание современных протоколов лечения и диагностики. Предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет. Дополнительные бонусы — скидка на медицинские услуги — 30%.

Тренер по воздушной гимнастике в школу физической культуры «Орел»

📍 Львов
В молодежной общественной организации есть вакансия для тех, кто хочет развиваться в динамичной и нестандартной сфере. Ищут кандидатов с опытом в воздушной гимнастике.
Что нужно делать:
  • проводить групповые и индивидуальные тренировки;
  • работать с разными возрастными категориями;
  • контролировать технику безопасности на занятиях;
  • поддерживать порядок в зале и готовность инструментария.

Стюардесса автобусных перевозок в «Зеленый Слон 7»

📍 Полтава/Киев
Компания, которая занимается регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками, ищет работника — фактически «лицо» поездки, которое будет отвечать за комфорт пассажиров.
График работы: 4/3; маршрут — Полтава-Киев-Полтава.
Требуется:
  • встречать пассажиров и помогать при посадке;
  • предоставлять информацию о маршруте, продолжительности поездки и остановки;
  • производить расчет пассажиров (наличность/терминал);
  • поддерживать чистоту и комфорт в салоне;
  • взаимодействовать с водителем и диспетчером.
Инженер по разработке лекарственных средств в Farmak

📍 Киев
Компания, создающая современные лекарственные средства, приглашает специалиста в отдел разработки и исследований (R&D) — специалиста, который присоединится к созданию новых лекарственных средств.
Рассматривают кандидатов:
  • с высшим образованием (Фармация/Биотехнологии и биоинженерия/Химические технологии и инженерия/Естествоведческие науки);
  • с опытом в разработке лекарства или в отделе контроля качества;
  • со знанием аналитического лабораторного оборудования;
  • с пониманием регуляторных требований в фармацевтической области;
  • с английским на уровне не ниже Intermediate.

Швея для пошива вечерних и свадебных платьев в VA & BI

📍 Черновцы
Бренд свадебных и вечерних платьев в поисках тех, кто любит создавать красоту своими руками. Ищут мастера с опытом от 3 лет на полный рабочий день.
Среди обязанностей:
  • пошив свадебных и вечерних платьев;
  • работа с деликатными тканями и складными элементами;
  • соблюдение стандартов качества изделия.

Дешифровщик в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Одессы

📍 Одесса
В государственной организации открыта вакансия для кандидатов, умеющих работать с текстовой информацией, анализировать данные и готовы применять свои навыки в структуре Вооруженных сил Украины.
Что нужно делать:
  • дешифровать текстовую информацию из разных источников;
  • прорабатывать большие массивы данных;
  • анализировать и структурировать полученную информацию.
Предусматривается военная служба по контракту в Вооруженных силах Украины.
Вязальщик трикотажных изделий, оператор ЧПУ в Arber Fashion Group

📍 Одесса
Fashion-холдинг в Украине открывает возможность для тех, кто хочет овладеть новой профессией с нуля и работать в современном fashion-производстве. Рассматривают кандидатов без опыта.
Предлагается:
  • оплачиваемое обучение;
  • стартовая зарплата от 18 000 грн (на период обучения);
  • сменный график 2/2 (дневные и ночные смены);
  • современный производственный цех;
  • скидки на продукцию и возможность проживания в общежитии;
  • корпоративный транспорт.

Картограф в Acris Agro

📍 Житомир
Работодатель — один из крупнейших аграрных холдингов Украины по производству и продаже сельскохозяйственных культур (сои и кукурузы).
Позиция для объединяющих аналитику, работу с данными и выезды в поле.
Будущий работник может рассчитывать на:
  • официальное трудоустройство и 24 дня отпуска;
  • служебный автомобиль;
  • квартальные премии;
  • корпоративную мобильную связь;
  • возможность бронирования.
Ищут специалиста с высшим образованием (Геодезия, Картография, Землеустройство), знанием земельного законодательства, опытом работы в сельском хозяйстве или агросфере, уверенного пользователя ArcGIS и Excel.
Инженер по авионике

📍 Киев
Украинская компания, занимающаяся производством компонентов электроники от идеи до воплощения, имеет вакансию для инженеров, работающих с навигацией, сенсорами и системами управления беспилотных систем. Роль предполагает участие в разработке и тестировании современных технических решений в области defense-tech.
Предполагается:
  • полная занятость в офисе;
  • гибкий график работы;
  • медицинское страхование;
  • оплачиваемые отпуска и больничные;
  • современное оборудование и комфортабельный офис;
  • быстрый профессиональный рост в сфере defense-tech;
  • бронирование с первого рабочего дня.
Светлана Вышковская
Редактор
