10 необычных вакансий апреля: что предлагают работодатели Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сегодня на рынке труда можно найти немало нестандартных вакансий — от каскадеров и тренеров по воздушной гимнастике до инженеров авионики и дешифровщиков. И часть из них открыта даже для тех, кто готов учиться с нуля и сменить профессию. Делимся подборкой 10 самых интересных вакансий апреля на robota.ua, которые показывают разнообразие современного рынка труда в Украине.

Каскадер в Krzysztof i partnerzy sro

📍 Люботин/полная занятость

Провайдер услуг в области развлечений и развития ищет каскадера для участия в съемках и сценических постановках. Это вакансия для тех, кто не боится вызовов.

Среди задач: выполнение трюков, работа в команде профессионалов и участие в разных проектах в сфере развлечений. Важно иметь опыт работы каскадером в кино или театре, хорошую физическую подготовку и уметь работать с риском (но по всем правилам безопасности).

Сурдолог в Odrex

📍 Одесса/полная занятость

Частный медицинский центр приглашает на работу специалиста, работающего с диагностикой и лечением нарушений слуха.

Рассматриваются кандидаты с высшим медицинским образованием, опытом работы по специальности и знание современных протоколов лечения и диагностики. Предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет. Дополнительные бонусы — скидка на медицинские услуги — 30%.

Тренер по воздушной гимнастике в школу физической культуры «Орел»

📍 Львов

В молодежной общественной организации есть вакансия для тех, кто хочет развиваться в динамичной и нестандартной сфере. Ищут кандидатов с опытом в воздушной гимнастике.

Что нужно делать:

проводить групповые и индивидуальные тренировки;

работать с разными возрастными категориями;

контролировать технику безопасности на занятиях;

поддерживать порядок в зале и готовность инструментария.

Стюардесса автобусных перевозок в «Зеленый Слон 7»

📍 Полтава/Киев

Компания, которая занимается регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками, ищет работника — фактически «лицо» поездки, которое будет отвечать за комфорт пассажиров.

График работы: 4/3; маршрут — Полтава-Киев-Полтава.

Требуется:

встречать пассажиров и помогать при посадке;

предоставлять информацию о маршруте, продолжительности поездки и остановки;

производить расчет пассажиров (наличность/терминал);

поддерживать чистоту и комфорт в салоне;

взаимодействовать с водителем и диспетчером.

Инженер по разработке лекарственных средств в Farmak

📍 Киев

Компания, создающая современные лекарственные средства, приглашает специалиста в отдел разработки и исследований (R&D) — специалиста, который присоединится к созданию новых лекарственных средств.

Рассматривают кандидатов:

с высшим образованием (Фармация/Биотехнологии и биоинженерия/Химические технологии и инженерия/Естествоведческие науки);

с опытом в разработке лекарства или в отделе контроля качества;

со знанием аналитического лабораторного оборудования;

с пониманием регуляторных требований в фармацевтической области;

с английским на уровне не ниже Intermediate.

Швея для пошива вечерних и свадебных платьев в VA & BI

📍 Черновцы

Бренд свадебных и вечерних платьев в поисках тех, кто любит создавать красоту своими руками. Ищут мастера с опытом от 3 лет на полный рабочий день.

Среди обязанностей:

пошив свадебных и вечерних платьев;

работа с деликатными тканями и складными элементами;

соблюдение стандартов качества изделия.

Дешифровщик в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Одессы

📍 Одесса

В государственной организации открыта вакансия для кандидатов, умеющих работать с текстовой информацией, анализировать данные и готовы применять свои навыки в структуре Вооруженных сил Украины.

Что нужно делать:

дешифровать текстовую информацию из разных источников;

прорабатывать большие массивы данных;

анализировать и структурировать полученную информацию.

Предусматривается военная служба по контракту в Вооруженных силах Украины.

Вязальщик трикотажных изделий, оператор ЧПУ в Arber Fashion Group

📍 Одесса

Fashion-холдинг в Украине открывает возможность для тех, кто хочет овладеть новой профессией с нуля и работать в современном fashion-производстве. Рассматривают кандидатов без опыта.

Предлагается:

оплачиваемое обучение;

стартовая зарплата от 18 000 грн (на период обучения);

сменный график 2/2 (дневные и ночные смены);

современный производственный цех;

скидки на продукцию и возможность проживания в общежитии;

корпоративный транспорт.

Картограф в Acris Agro

📍 Житомир

Работодатель — один из крупнейших аграрных холдингов Украины по производству и продаже сельскохозяйственных культур (сои и кукурузы).

Позиция для объединяющих аналитику, работу с данными и выезды в поле.

Будущий работник может рассчитывать на:

официальное трудоустройство и 24 дня отпуска;

служебный автомобиль;

квартальные премии;

корпоративную мобильную связь;

возможность бронирования.

Ищут специалиста с высшим образованием (Геодезия, Картография, Землеустройство), знанием земельного законодательства, опытом работы в сельском хозяйстве или агросфере, уверенного пользователя ArcGIS и Excel.

Инженер по авионике

📍 Киев

Украинская компания, занимающаяся производством компонентов электроники от идеи до воплощения, имеет вакансию для инженеров , работающих с навигацией, сенсорами и системами управления беспилотных систем. Роль предполагает участие в разработке и тестировании современных технических решений в области defense-tech.

Предполагается:

полная занятость в офисе;

гибкий график работы;

медицинское страхование;

оплачиваемые отпуска и больничные;

современное оборудование и комфортабельный офис;

быстрый профессиональный рост в сфере defense-tech;

бронирование с первого рабочего дня.

