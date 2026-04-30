10 необычных вакансий апреля: что предлагают работодатели

Сегодня на рынке труда можно найти немало нестандартных вакансий — от каскадеров и тренеров по воздушной гимнастике до инженеров авионики и дешифровщиков. И часть из них открыта даже для тех, кто готов учиться с нуля и сменить профессию. Делимся подборкой 10 самых интересных вакансий апреля на robota.ua, которые показывают разнообразие современного рынка труда в Украине.
Каскадер в Krzysztof i partnerzy sro
📍 Люботин/полная занятость
Провайдер услуг в области развлечений и развития ищет каскадера для участия в съемках и сценических постановках. Это вакансия для тех, кто не боится вызовов.
Среди задач: выполнение трюков, работа в команде профессионалов и участие в разных проектах в сфере развлечений. Важно иметь опыт работы каскадером в кино или театре, хорошую физическую подготовку и уметь работать с риском (но по всем правилам безопасности).
Частный медицинский центр приглашает на работу специалиста, работающего с диагностикой и лечением нарушений слуха.
Рассматриваются кандидаты с высшим медицинским образованием, опытом работы по специальности и знание современных протоколов лечения и диагностики. Предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет. Дополнительные бонусы — скидка на медицинские услуги — 30%.
Тренер по воздушной гимнастике в школу физической культуры «Орел»
📍 Львов
В молодежной общественной организации есть вакансия для тех, кто хочет развиваться в динамичной и нестандартной сфере. Ищут кандидатов с опытом в воздушной гимнастике.
Что нужно делать:
проводить групповые и индивидуальные тренировки;
работать с разными возрастными категориями;
контролировать технику безопасности на занятиях;
поддерживать порядок в зале и готовность инструментария.
Стюардесса автобусных перевозок в «Зеленый Слон 7»
📍 Полтава/Киев
Компания, которая занимается регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками, ищет работника — фактически «лицо» поездки, которое будет отвечать за комфорт пассажиров.
График работы: 4/3; маршрут — Полтава-Киев-Полтава.
Требуется:
встречать пассажиров и помогать при посадке;
предоставлять информацию о маршруте, продолжительности поездки и остановки;
производить расчет пассажиров (наличность/терминал);
Вязальщик трикотажных изделий, оператор ЧПУ в Arber Fashion Group
📍 Одесса
Fashion-холдинг в Украине открывает возможность для тех, кто хочет овладеть новой профессией с нуля и работать в современном fashion-производстве. Рассматривают кандидатов без опыта.
Предлагается:
оплачиваемое обучение;
стартовая зарплата от 18 000 грн (на период обучения);
сменный график 2/2 (дневные и ночные смены);
современный производственный цех;
скидки на продукцию и возможность проживания в общежитии;
корпоративный транспорт.
Картограф в Acris Agro
📍 Житомир
Работодатель — один из крупнейших аграрных холдингов Украины по производству и продаже сельскохозяйственных культур (сои и кукурузы).
Позиция для объединяющих аналитику, работу с данными и выезды в поле.
Будущий работник может рассчитывать на:
официальное трудоустройство и 24 дня отпуска;
служебный автомобиль;
квартальные премии;
корпоративную мобильную связь;
возможность бронирования.
Ищут специалиста с высшим образованием (Геодезия, Картография, Землеустройство), знанием земельного законодательства, опытом работы в сельском хозяйстве или агросфере, уверенного пользователя ArcGIS и Excel.
Украинская компания, занимающаяся производством компонентов электроники от идеи до воплощения, имеет вакансию для инженеров, работающих с навигацией, сенсорами и системами управления беспилотных систем. Роль предполагает участие в разработке и тестировании современных технических решений в области defense-tech.
Предполагается:
полная занятость в офисе;
гибкий график работы;
медицинское страхование;
оплачиваемые отпуска и больничные;
современное оборудование и комфортабельный офис;
быстрый профессиональный рост в сфере defense-tech;