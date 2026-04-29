Удаленные вакансии для тех, кто не хочет выходить из дома

Менеджер телефонной поддержки в ночную смену ищет Poster — первая украинская облачная система для автоматизации кафе и ресторанов. Работа подойдет тем, кто имеет опыт в клиентском сервисе, умеет спокойно объяснять сложные вещи и готов работать по графику 2/2 с 20:00 до 08:00.
Зарплата — 20 000−24 000 грн с последующим повышением, компания предлагает оплачиваемое обучение и возможность профессионального роста.
KSE University ищет человека, который станет для абитуриентов наставником и поможет пройти путь от первого запроса до поступления. В обязанностях — коммуникация со поступающими по почте и телефону, ведение таблиц со статусами, организация событий и сбор обратной связи.
Вакансия подойдет активным и коммуникабельным кандидатам, в частности студентам, умеющим работать с Google Sheets и легко находить общий язык с людьми.
Зарплата — 32 000−42 000 грн, формат работы — гибридный, с привлечением к Open Day, презентациям, дням карьеры и другим событиям университета.
Международному игроку в сфере пищевых и агротехнологий МХП требуется аналитик с хорошим уровнем Power BI, SQL и опытом работы с большими массивами данных. Основная задача специалиста — создавать дашборды и отчеты, оптимизировать отчетность, готовить данные и формировать выводы для бизнеса.
Среди преимуществ: обучающие программы, корпоративный врач и психолог, а также возможность профессионального развития в международной среде.
На должности следует анализировать большие массивы данных и помогать бизнесу принимать решения на основе аналитики. Компания ищет кандидатов с опытом от 1−2 лет и предлагает сильную аналитическую команду и реальное влияние на бизнес-процессы.
В его обязанности будут входить звонки, чаты, электронная почта, консультации по финансовым продуктам и сопровождение нестандартных ситуаций.
Ищут кандидатов с высшим/неполным высшим образованием, с опытом работы в контакт-центре финансовых учреждений от 6 месяцев. Зарплата — 19 000−21 000 грн. Среди бенефитов — менторство, обучение английскому языку и возможности развития в сфере финтех.
Компании требуется специалист с опытом B2C-продаж от 2 лет, знанием техник продаж и умением работать с возражениями.
Зарплата стартует от 40 000 грн, а уже через несколько месяцев может вырасти до 80 000−90 000 грн и выше. Среди преимуществ — полностью дистанционная работа, сильная система менторства и компенсация расходов на обучение, технику и спорт.
Эта работа подойдет для тех, кто разбирается в роутерах, Wi-Fi, сетевых технологиях и может объяснить это клиентам на простом языке. Среди обязанностей — консультации и решение технических вопросов по первому звонку.
Vodafone предлагает зарплату 24 000−28 000 грн, дистанционное обучение и работу, гибкий график, корпоративную связь и постоянную поддержку наставника.
В этой должности нужны сильные аналитические навыки, уверен Excel и понимание логики supply chain. Среди преимуществ — работа с большими данными, современными BI-инструментами и возможность влиять на бизнес-процессы.
Крупнейший онлайн-ритейлер страны ROZETKA открыл позицию для внимательного человека, которому нравится порядок в деталях. В работе — добавление и обновление карт товаров, редактирование описаний и контроль качества контента на сайте.
Вакансия подойдет кандидатам с хорошим польским языком, базовым знанием Excel и опытом работы с контентом или графическими редакторами.
Разбираетесь в видео, трендах и Facebook-алгоритмах? Тогда это предложение от Starlight Media для вас. В этой должности нужно работать с видеоконтентом для Facebook: создавать концепции, заголовки, описания и отслеживать тренды для повышения охвата.
От кандидата ожидают опыт работы с Facebook и понимания механика привлечения аудитории. Предлагают обучение, поддержку ментального здоровья и работу в сильной медийной среде.
Watsons ищет сильного маркетингового лидера с опытом управления командой, стратегическим мышлением и глубоким пониманием ATL, BTL, digital и in-store коммуникаций.
Эта работа для того, кто хочет не просто управлять маркетингом, а формировать голос бренда: разрабатывать стратегию маркетинговых коммуникаций, запускать omnichannel-кампании, отвечать за бренд-опыт клиентов и влиять на рост продаж и лояльности.
Среди преимуществ — годовой бонус, гибкий график и возможность работать с одним из самых известных международных брендов ритейла.
Ранее Finance.ua писал, что на фоне дефицита кадров в Украине работодатели активно ищут работников, однако многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу. Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения по всему рынку.
На портале представлены вакансии с разным уровнем оплаты — от массовых профессий до высокооплачиваемых специальностей:
в силах обороны средняя зарплата составляет около 170 тыс. грн;
повар в Киеве может рассчитывать на 125 тысяч гривен;