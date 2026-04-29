0 800 307 555
ру
Удаленные вакансии для тех, кто не хочет выходить из дома

Личные финансы
66
В 2025 году искатели работы откликнулись на вакансии более 16,5 млн раз, и почти каждый третий отклик пришелся именно на удаленный формат.
Такие данные приводит Work.ua.
Для многих кандидатов, особенно ВПЛ, молодых родителей, людей с инвалидностью или украинцев за рубежом именно удаленная работа является единственной реальной возможностью строить карьеру.
Актуальные дистанционные вакансии от известных и стабильных работодателей, которые предлагают не только комфортный формат, но перспективу профессионального роста, смотрите ниже.

Менеджер телефонной поддержки в Poster

Менеджер телефонной поддержки в ночную смену ищет Poster — первая украинская облачная система для автоматизации кафе и ресторанов. Работа подойдет тем, кто имеет опыт в клиентском сервисе, умеет спокойно объяснять сложные вещи и готов работать по графику 2/2 с 20:00 до 08:00.
Зарплата — 20 000−24 000 грн с последующим повышением, компания предлагает оплачиваемое обучение и возможность профессионального роста.

Direct-manager, координатор по поступлению в KSE University

KSE University ищет человека, который станет для абитуриентов наставником и поможет пройти путь от первого запроса до поступления. В обязанностях — коммуникация со поступающими по почте и телефону, ведение таблиц со статусами, организация событий и сбор обратной связи.
Вакансия подойдет активным и коммуникабельным кандидатам, в частности студентам, умеющим работать с Google Sheets и легко находить общий язык с людьми.
Зарплата — 32 000−42 000 грн, формат работы — гибридный, с привлечением к Open Day, презентациям, дням карьеры и другим событиям университета.
Аналитик в МХП

Международному игроку в сфере пищевых и агротехнологий МХП требуется аналитик с хорошим уровнем Power BI, SQL и опытом работы с большими массивами данных. Основная задача специалиста — создавать дашборды и отчеты, оптимизировать отчетность, готовить данные и формировать выводы для бизнеса.
Среди преимуществ: обучающие программы, корпоративный врач и психолог, а также возможность профессионального развития в международной среде.

Data Scientist в PROSTOR

Сеть магазинов красоты и ухода PROSTOR открыла позицию Data Scientist для специалиста, работающего с Python, SQL, BigQuery и ML-моделями.
На должности следует анализировать большие массивы данных и помогать бизнесу принимать решения на основе аналитики. Компания ищет кандидатов с опытом от 1−2 лет и предлагает сильную аналитическую команду и реальное влияние на бизнес-процессы.

Специалист контакт-центра для поддержки юридических лиц в NovaPay

В его обязанности будут входить звонки, чаты, электронная почта, консультации по финансовым продуктам и сопровождение нестандартных ситуаций.
Ищут кандидатов с высшим/неполным высшим образованием, с опытом работы в контакт-центре финансовых учреждений от 6 месяцев. Зарплата — 19 000−21 000 грн. Среди бенефитов — менторство, обучение английскому языку и возможности развития в сфере финтех.

Менеджер по профессиональному обучению в «Метинвест»

Один из крупнейших горно-металлургических холдингов Украины находится в поисках менеджера, отвечающего за развитие системы профессионального обучения и взаимодействие с учебными заведениями.
Метинвест предлагает официальное трудоустройство, конкурентную белую зарплату, 24 дня оплачиваемого отпуска, медицинское страхование и стабильную работу в большой международной структуре.

Middle Sales Manager в Laba Group

Компании требуется специалист с опытом B2C-продаж от 2 лет, знанием техник продаж и умением работать с возражениями.
Зарплата стартует от 40 000 грн, а уже через несколько месяцев может вырасти до 80 000−90 000 грн и выше. Среди преимуществ — полностью дистанционная работа, сильная система менторства и компенсация расходов на обучение, технику и спорт.

Оператор call-центра в Vodafone Украина

Эта работа подойдет для тех, кто разбирается в роутерах, Wi-Fi, сетевых технологиях и может объяснить это клиентам на простом языке. Среди обязанностей — консультации и решение технических вопросов по первому звонку.
Vodafone предлагает зарплату 24 000−28 000 грн, дистанционное обучение и работу, гибкий график, корпоративную связь и постоянную поддержку наставника.

Demand Planner в COMFY

В этой должности нужны сильные аналитические навыки, уверен Excel и понимание логики supply chain. Среди преимуществ — работа с большими данными, современными BI-инструментами и возможность влиять на бизнес-процессы.

Старший бухгалтер по учету активов в lifecell

Работодатель обещает стабильную занятость, медицинское страхование, социальный пакет и поддержку профессионального развития в международной среде.
Контент-менеджер со знанием польского языка в ROZETKA

Крупнейший онлайн-ритейлер страны ROZETKA открыл позицию для внимательного человека, которому нравится порядок в деталях. В работе — добавление и обновление карт товаров, редактирование описаний и контроль качества контента на сайте.
Вакансия подойдет кандидатам с хорошим польским языком, базовым знанием Excel и опытом работы с контентом или графическими редакторами.

Специалист по монетизации Facebook в Starlight Media

Разбираетесь в видео, трендах и Facebook-алгоритмах? Тогда это предложение от Starlight Media для вас. В этой должности нужно работать с видеоконтентом для Facebook: создавать концепции, заголовки, описания и отслеживать тренды для повышения охвата.
От кандидата ожидают опыт работы с Facebook и понимания механика привлечения аудитории. Предлагают обучение, поддержку ментального здоровья и работу в сильной медийной среде.

Head of Marketing Communications Unit в Watsons Ukraine

Watsons ищет сильного маркетингового лидера с опытом управления командой, стратегическим мышлением и глубоким пониманием ATL, BTL, digital и in-store коммуникаций.
Эта работа для того, кто хочет не просто управлять маркетингом, а формировать голос бренда: разрабатывать стратегию маркетинговых коммуникаций, запускать omnichannel-кампании, отвечать за бренд-опыт клиентов и влиять на рост продаж и лояльности.
Среди преимуществ — годовой бонус, гибкий график и возможность работать с одним из самых известных международных брендов ритейла.
Ранее Finance.ua писал, что на фоне дефицита кадров в Украине работодатели активно ищут работников, однако многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу. Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения по всему рынку.
На портале представлены вакансии с разным уровнем оплаты — от массовых профессий до высокооплачиваемых специальностей:
  • в силах обороны средняя зарплата составляет около 170 тыс. грн;
  • повар в Киеве может рассчитывать на 125 тысяч гривен;
  • врач-анестезиолог в столице — около 120 тыс. грн;
  • инженер в Броварах — до 100 тыс. грн;
  • водитель в Закарпатье — до 90 тыс. грн.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаДеньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems