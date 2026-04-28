Кто принадлежит к среднему классу в Германии Сегодня 17:05 — Личные финансы

Средним классом в Германии считаются те, кто зарабатывает от 32 400 до 74 400 евро в год.

Об этом сообщает Ausnews. de со ссылкой на расчет Der Spiegel.

В Германии тема зарплат остается преимущественно приватной. Около 60% граждан не обсуждают свои доходы даже с близкими, а треть — даже с супругами. Поэтому многие ошибаются, оценивая собственный уровень заработка по сравнению с другими.

Уровень доходов среднего класса

Средний класс в Германии считается основой экономики. Эти домохозяйства формируют значительную часть потребления, платят налоги и поддерживают внутренний спрос.

По состоянию на апрель 2025 года около двух третей штатных работников (включая государственных служащих и военных) получали от 2700 до 5700 евро в месяц без учета бонусов и надбавок.

Медианная зарплата составляет чуть больше 4100 евро в месяц (49 200 евро в год). Это значит, что половина работников получает больше этой суммы, а другая половина меньше.

К среднему классу относят тех, чей доход составляет от двух третей до полутора медиан — то есть примерно от 2700 до 5700 евро в месяц.

Пределы доходов по годовым показателям

Распределение по годовому доходу (брутто, без учета бонусов) выглядит следующим образом:

низший класс — до 32 028 евро;

нижний средний класс — 32 028−32 399 евро;

средний класс — 32 400−74 400 евро;

высший средний класс — 74 401−92 423 евро;

высший класс — от 92 424 евро.

Какие профессии относятся к среднему классу

Самые вісокие доходы в пределах среднего класса получают специалисты в сфере ІТ, юристы, преподаватели и научные работники университетов. Зарплаты ниже фиксируются в сфере торговли, уборки, общественного питания.

По данным сервиса Stepstone за 2022−2025 годы, работники транспорта и логистики чаще всего получают доходы, близкие к средним по стране.

В этом сегменте значительная доля работников не имеет высшего образования — их годовой доход составляет около 51 200 евро. В то же время мастера, технические специалисты, а также работники промышленности или отделов закупок и продаж зарабатывают на несколько тысяч евро больше.

Динамика зарплат

Несмотря на рост цен, реальные почасовые зарплаты в Германии показывают положительную динамику. В апреле 2025 года медианный доход штатных работников был почти на 38% выше, чем 11 лет назад.

С учетом инфляции покупательная способность выросла более чем на 8%. По сравнению с 2010 годом, реальные зарплаты увеличились примерно на 6%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что около 13,3 млн человек в Германии имеют доход ниже предела бедности — это 16,1% населения (против 15,5% в 2025 году). В 2026 году предел бедности для одиноких составляет около 1380 евро в месяц.

