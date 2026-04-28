В «Дії» появилась новая военная облигация под 15,5%
В приложении «Дія» запустили новую военную облигацию, посвященную оккупированному Белогорску в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Средства от облигаций направляются на нужды обороны: технику, боеприпасы, обеспечение военных. В то же время они поддерживают экономику страны — финансируют зарплаты врачам и учителям, пенсии и социальные выплаты», — говорится в сообщении.
Условия новой облигации
В приложении доступна военная облигация «Белогорск» номинальной стоимостью 1040 грн.
Дата выплаты — 21 июля 2027 года, ставка — 15,5% годовых.
Украинцы уже приобрели более 25,2 млн военных облигаций через Дію. Это более 26,1 млрд грн прямой помощи для Сил обороны.
Как приобрести облигации в Дії:
- откройте приложение «Дія»;
- на главном экране выберите Военные облигации;
- выберите облигацию, партнера и количество;
- подпишите и оплатите.
Облигации появятся в приложении в течение трех рабочих дней.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении «Дія» добавили новую военную облигацию под названием «Феодосия» с датой выплаты 24 марта 2027 года и ставкой 15,5% годовых.
