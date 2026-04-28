Европейский рынок труда смещает фокус с дипломов на навыки

Изменяется подход к формулировке вакансий

Модель найма на основе навыков, которая ранее ассоциировалась преимущественно с крупными технологическими компаниями, все активнее распространяется, в частности среди бизнеса Центральной и Восточной Европы.

Об этом свидетельствуют данные международной компании по трудоустройству Gremi Personal

Фокус на компетенциях вместо формальных критериев

Новый подход предполагает смещение акцента с формальных документов на подтверждение практических навыков. Речь идет о выполнении тестовых заданий, коротких функциональных проверках, кейсах, а также об оценке способности кандидата к обучению.

Как отмечает стратегическая советница Gremi Personal Лилия Терещенко, во многих процессах рекрутинга снижается роль традиционного опыта работы.

По ее словам, все чаще решающим фактором становится способность кандидата быстро интегрироваться в рабочие процессы, понимать среду и оперативно выполнять задачи. Компании, ощущающие давление на рынке труда, все реже ищут «готовые» профили, ориентируясь вместо этого на кандидатов с потенциалом развития.

Скорость найма

Изменения особенно заметны в сегментах, где скорость закрытия вакансий становится критической. Работодатели признают, что формальное образование не всегда гарантирует готовность к работе.

Из-за быстрых изменений инструментов и процессов кандидаты с опытом проектной работы, фриланса или отраслевыми сертификатами часто не уступают тем, кто имеет традиционный карьерный путь.

Еще несколько лет назад кандидаты без четко структурированного резюме часто отсеивались на ранних этапах. В настоящее время их могут рассматривать как специалистов с высокой профессиональной гибкостью, если они способны продемонстрировать конкретные результаты и набор инструментов.

«Работодатели ищут компетенции, тогда как кандидаты часто все еще представляют свою профессиональную историю. Именно поэтому портфолио проектов, короткие презентации компетенций, отраслевые сертификаты и практические примеры работы становятся все более важными», — подчеркивает Терещенко.

Новый подход к формированию вакансий

По данным Gremi Personal, меняется и подход к формулированию вакансий: вместо длинных списков требований компании все чаще четко определяют, какие навыки нужны сразу, а какие можно развить в процессе работы.

Это особенно важно в условиях дефицита кадров. Чем больше рынок ориентируется на компетенции, тем важнее становится четкость коммуникации при найме.

Согласно данным Всемирного экономического форума (доклад «Будущее рабочих мест 2025»), к 2030 году в мире появится 170 млн новых рабочих мест, тогда как 92 млн существующих исчезнут. Это свидетельствует о глубокой трансформации структуры компетенций на рынке труда.

«Наибольшее изменение заключается не в том, что компании отказываются от опыта. Речь идет о том, что опыт не является единственным языком оценки профессиональной ценности. Все важнее становится то, насколько быстро кандидат способен овладевать навыками будущего», — подчеркивает Терещенко.

