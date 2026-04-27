Каждый пятый украинец боится потерять работу из-за ИИ — опрос

Больше всего уверены в своей незаменимости зуммеры

В мире растет обеспокоенность из-за возможной потери работы вследствие развития искусственного интеллекта. В частности, почти каждый четвертый работник в Великобритании считает, что его должность могут заменить технологии уже в ближайшие пять лет. Подобные опасения испытывают треть жителей Германии. В то же время, часть американцев готова работать под руководством ИИ.

Эксперты Work.ua провели опрос среди украинских соискателей, чтобы оценить их отношение к ИИ.

Как показали результаты исследования, у каждого пятого респондента есть страх из-за развития искусственного интеллекта.

В основном украинцы не переживают из-за автоматизации и ИИ, но 21% респондентов выразили страх из-за развития технологий. В основном у них нет четкого плана действий, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда.

Возрастные отличия

Наиболее уверены в своей незаменимости зуммеры: 45% респондентов младше 25 лет считают, что их не заменит ИИ. В то же время именно в этой возрастной группе наибольшая доля тех, кто овладевает новыми навыками или другой профессией — 9%. Столь же высоко количество проактивных людей и среди кандидатов 45+.

Больше всего в состоянии растерянности поколение в возрасте 35−44 года. Здесь наименьшая доля уверенных, что их не заменит ИИ (35%), и больше всего тех, кто испытывает страх, но не имеет «плана Б» (14%).

Если сравнивать ответы мужчин и женщин, то первые чаще выбирали вариант «Нет, меня точно не заменят»: 45% против 37%. В то же время женщины реже думают об этой угрозе как таковой: ответ «Не задумывался об этом/не переживаю» дали 42% женщин и 36% мужчин.

Воздействие профессии на восприятие рисков

Профессия респондентов также оказывает значительное влияние на результаты опроса. Аналитики Work.ua проанализировали, как отвечали соискатели в зависимости от категории, в которой они разместили резюме.

Чаще всего овладевают новыми навыками или профессией из-за страха перед ИИ искатели, имеющие резюме в категориях «IT, компьютеры, интернет» (14%), «СМИ, издательство, полиграфия» (13%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%), «Финансы, банк» (9%). Реже всего — педагоги (только 3%).

Не задумываются или не переживают из-за автоматизации представители классических профессий: юристы (52%), медики (51%).

Полностью уверены в своей незаменимости педагоги и топ-менеджеры (48%), работники гостинично-ресторанного бизнеса (47%), строители (45%), специалисты транспорта (44%).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 93% опрошенных украинских компаний уже используют ИИ. Наиболее активно планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.

Чаще всего компании используют ИИ для анализа данных и рынка и прогнозирования. На втором месте — маркетинг и продажи, в этом направлении ИИ используют около 64% ​​опрошенных компаний. безопасность и киберзащита остаются на последних позициях (18,4%).

Также мы рассказывали о 10 профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ. На первом месте оказались программисты (75% покрытия задач). За ними следуют представители службы поддержки клиентов. Операторы ввода данных, чья основная работа — чтение исходных документов и перенос данных — подлежит значительной автоматизации, имеют уровень покрытия в 67%.

