В Киеве ускоряется инфляция: что больше всего подорожало
В Киеве стоимость жизни выше, чем в среднем по Украине. Так, за март потребительские цены в столице повысились на 1,8% (по сравнению с февралем), тогда как по стране — на 1,7%. С начала года цены в Киеве выросли на 4,2% против 3,4% по Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Киеве.
Что больше подорожало в Киеве
Цены на непродовольственные продукты в марте выросли наиболее ощутимо. В частности, больше всего подорожали одежда и обувь — на 15,7%.
Также существенно прибавили в цене топливо и масла (+14,6%), железнодорожный пассажирский транспорт (+6,6%) и автодорожный пассажирский транспорт (+5,7%).
Как изменились цены на продукты
Среди продуктов питания больше подорожали яйца (+8,7%), сыр (+4,7%), безалкогольные напитки (+4%) и подсолнечное масло (+3,4%).
В то же время часть товаров подешевела:
- сахар (-5,4%);
- макаронные изделия (-3,5%);
- хлеб (-0,3%);
- овощи (-0,3%).
До этого Finance.ua отмечал, что война на Ближнем Востоке ускорила инфляцию в Украине из-за подорожания топлива, что заставило НБУ пересмотреть прогнозы и приостановить снижение учетной ставки.
Мартовский рост цен на горючее, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, прибавил к украинской инфляции 0,4 п. п. Поэтому инфляционный тренд развернулся раньше ожидаемого — уже в марте показатель ускорился до 7,9%.
Поделиться новостью
