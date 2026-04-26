В Киеве ускоряется инфляция: что больше всего подорожало

Личные финансы
38
Как изменилась стоимость жизни в Киеве
Как изменилась стоимость жизни в Киеве
В Киеве стоимость жизни выше, чем в среднем по Украине. Так, за март потребительские цены в столице повысились на 1,8% (по сравнению с февралем), тогда как по стране — на 1,7%. С начала года цены в Киеве выросли на 4,2% против 3,4% по Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Киеве.

Что больше подорожало в Киеве

Цены на непродовольственные продукты в марте выросли наиболее ощутимо. В частности, больше всего подорожали одежда и обувь — на 15,7%.
Также существенно прибавили в цене топливо и масла (+14,6%), железнодорожный пассажирский транспорт (+6,6%) и автодорожный пассажирский транспорт (+5,7%).
Изменения потребительских цен по Киеву и Украине
Изменения потребительских цен по Киеву и Украине

Как изменились цены на продукты

Среди продуктов питания больше подорожали яйца (+8,7%), сыр (+4,7%), безалкогольные напитки (+4%) и подсолнечное масло (+3,4%).
В то же время часть товаров подешевела:
  • сахар (-5,4%);
  • макаронные изделия (-3,5%);
  • хлеб (-0,3%);
  • овощи (-0,3%).
Как изменились цены на некоторые товары и услуги в Киеве за март
Как изменились цены на некоторые товары и услуги в Киеве за март
До этого Finance.ua отмечал, что война на Ближнем Востоке ускорила инфляцию в Украине из-за подорожания топлива, что заставило НБУ пересмотреть прогнозы и приостановить снижение учетной ставки.
Мартовский рост цен на горючее, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, прибавил к украинской инфляции 0,4 п. п. Поэтому инфляционный тренд развернулся раньше ожидаемого — уже в марте показатель ускорился до 7,9%.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
