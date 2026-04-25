Место для вашей рекламы

Кто может получить пособие по частичной безработице

Личные финансы
Можно ли работать и получать пособие по безработице
Работники, которые лишились части зарплаты из-за остановки или сокращения производства, имеют право на получение пособия по частичной безработице.
Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Кто имеет право на получение выплат

Пособие по частичной безработице — это государственная поддержка для официально трудоустроенных людей, временно потерявших часть заработка по следующим причинам:
  • экономические или технологические затруднения на предприятии;
  • чрезвычайные ситуации;
  • введение военного или чрезвычайного положения;
  • установление карантина.
Получить пособие могут официально трудоустроенные лица, за которых за последние 6 месяцев перед тем, как предприятие частично остановило работу, был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).

Как оформить пособие

Работодатель должен подать заявление в центр занятости по месту осуществления своей деятельности.
Вместе с заявлением представляются данные о работниках, информация о деятельности предприятия, а также о полученном государственном пособии за последние 3 года, его форме и цели.
Подать документы можно лично или онлайн на портале Дія, подписав заявление электронной подписью.
После рассмотрения центр занятости принимает решение о назначении или отказе.

Размер пособия по частичной безработице

Денежные средства поступают работодателю ежемесячно, после чего он должен перечислить их работникам в течение 3 рабочих дней после получения.
Сумма выплаты определяется индивидуально и зависит от тарифной ставки работника, количества сокращенных рабочих часов и других показателей деятельности.
В то же время, максимально можно получить до 50% минимальной зарплаты — 4323,5 грн в месяц на человека в 2026 году.
По словам специалистов, выплаты пособия по частичной безработице не могут превышать 180 календарных дней (6 месяцев) в течение 3-летнего периода (36 месяцев) с даты остановки или сокращения деятельности предприятия.
Ранее Finance.ua писал, что украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но в то же время не спешат привлекать тех, кто мог частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.
