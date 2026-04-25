Кто может получить пособие по частичной безработице Сегодня 14:12 — Личные финансы

Можно ли работать и получать пособие по безработице

Работники, которые лишились части зарплаты из-за остановки или сокращения производства, имеют право на получение пособия по частичной безработице.

Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Кто имеет право на получение выплат

Пособие по частичной безработице — это государственная поддержка для официально трудоустроенных людей, временно потерявших часть заработка по следующим причинам:

экономические или технологические затруднения на предприятии;

чрезвычайные ситуации;

введение военного или чрезвычайного положения;

установление карантина.

Получить пособие могут официально трудоустроенные лица, за которых за последние 6 месяцев перед тем, как предприятие частично остановило работу, был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).

Как оформить пособие

Работодатель должен подать заявление в центр занятости по месту осуществления своей деятельности.

Вместе с заявлением представляются данные о работниках, информация о деятельности предприятия, а также о полученном государственном пособии за последние 3 года, его форме и цели.

Подать документы можно лично или онлайн на портале Дія , подписав заявление электронной подписью.

После рассмотрения центр занятости принимает решение о назначении или отказе.

Размер пособия по частичной безработице

Денежные средства поступают работодателю ежемесячно, после чего он должен перечислить их работникам в течение 3 рабочих дней после получения.

Сумма выплаты определяется индивидуально и зависит от тарифной ставки работника, количества сокращенных рабочих часов и других показателей деятельности.

В то же время, максимально можно получить до 50% минимальной зарплаты — 4323,5 грн в месяц на человека в 2026 году.

По словам специалистов, выплаты пособия по частичной безработице не могут превышать 180 календарных дней (6 месяцев) в течение 3-летнего периода (36 месяцев) с даты остановки или сокращения деятельности предприятия.

Ранее Finance.ua писал , что украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но в то же время не спешат привлекать тех, кто мог частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.

