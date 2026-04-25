Кто может получить пособие по частичной безработице

После рассмотрения центр занятости принимает решение о назначении или отказе.
Размер пособия по частичной безработице
Денежные средства поступают работодателю ежемесячно, после чего он должен перечислить их работникам в течение 3 рабочих дней после получения.
Сумма выплаты определяется индивидуально и зависит от тарифной ставки работника, количества сокращенных рабочих часов и других показателей деятельности.
В то же время, максимально можно получить до 50% минимальной зарплаты — 4323,5 грн в месяц на человека в 2026 году.
По словам специалистов, выплаты пособия по частичной безработице не могут превышать 180 календарных дней (6 месяцев) в течение 3-летнего периода (36 месяцев) с даты остановки или сокращения деятельности предприятия.
Ранее Finance.ua писал, что украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но в то же время не спешат привлекать тех, кто мог частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.