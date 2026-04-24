Мошенники подделывают кофе: зерна почти невозможно отличить (подробности) Сегодня 18:23

Согласно исследованиям UCE Research и WSB Merito Universities, в прошлом году цены на молотый кофе выросли на 30,1%, а на растворимый — на 15,7%. Этот рост обусловлен, главным образом, ростом стоимости сырья.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на молотый кофе в первой половине этого года на 4−8% в годовом исчислении.

Аналитики отмечают, что разница в росте цен между молотым и растворимым кофе связана с меньшей долей арабики в последней. Молотый кофе был на 30,1% дороже в аналогичном периоде прошлого года, тогда как цена на растворимый кофе выросла на 15,7%, пишет WP Finanse.

В то же время на рынке все чаще встречаются поддельные упаковки кофе, который почти невозможно отличить от оригинального продукта. Мошенники, чтобы уменьшить производственные затраты, заменяют кофейные зерна бобовыми.

Интернет-магазины часто предлагают товары, которые выглядят идентично упаковке известных брендов. Одним из самых распространенных мошенничеств является замена кофейных зерен соевыми бобами.

Соя доступна во многих формах, таких как мука, экстракты и даже жареные зерна, что значительно усложняет его отличие от кофе без специализированного тестирования, сообщает польское издание dlahandlu.pl.

Жареные соевые бобы имеют темный цвет и интенсивный горький аромат, что делает их похожими на кофе, особенно если говорить о молотых и растворимых смесях.

Из 1 кг настоящего продукта можно получить гораздо больше поддельного «кофе», сохраняя при этом его внешний вид и запах, близкие к оригиналу.

Джузеппе Лавац, представитель группы Lavazza, подтвердил в интервью «Rzeczpospolita» (видео можно посмотреть здесь ), что на европейском рынке доступна поддельная упаковка бренда. Несмотря на ценовые проблемы, компания не намерена менять свои формулы.

Как отличить

Характерный аромат кофейных зерен является ключевым фактором, отличающим его от землистого запаха сои. Как объясняет Сандра Глобене из сети «Друзья кофе», очень светлый цвет молотого продукта может свидетельствовать о наличии нежелательных наполнителей. Также важно, что молотая соя быстро поглощает воду, в то время как в высококачественном кофе этот процесс происходит медленнее, добавляет эксперт.

