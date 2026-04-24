Место для вашей рекламы

Цены на жилье в Дубае снизились впервые с 2020 года

Продажи недвижимости в Дубае сократились почти на 20%
Продажи недвижимости в Дубае сократились почти на 20%
Индекс цен на жилье в марте снизился на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое падение показателя с 2020 г., свидетельствуют данные дубайской консалтинговой и оценочной компании, услугами которой пользуются ведущие банки страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на снижение, индекс лишь вернулся к уровню примерно шестимесячной давности.

Влияние геополитики на рынок недвижимости

Эти данные свидетельствуют о непосредственном влиянии конфликта на рынок недвижимости в Дубае, входящего в Объединенные Арабские Эмираты.
Город долгое время использовал статус налогово-привлекательной юрисдикции для привлечения иностранного капитала и экспатриантов. Это способствовало восстановлению рынка после продолжительного спада и роста цен на жилье более чем на 70% с 2020 года.
Сейчас этот рост проходит испытание геополитическими потрясениями. Арабские страны Персидского залива подверглись самому сильному ответному удару Ирана на атаки США и Израиля, начавшиеся в конце февраля.

Падение продаж

По данным REIDIN, исследовательской и аналитической компании, анализирующей данные Департамента земельных ресурсов Дубая, в марте стоимость продаж жилой недвижимости в Дубае упала почти на пятую часть — до 37,2 млрд дирхамов ($10,1 млрд) по сравнению с предыдущим месяцем.
Количество сделок за этот период снизилось с почти 16 000 до около 13 000.
По материалам:
Економічна Правда
Недвижимость
Место для вашей рекламы
