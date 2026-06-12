Для чего нужны свидетели при оформлении завещания — детали Сегодня 19:00 — Недвижимость

Для чего нужны свидетели при оформлении завещания — детали

Чтобы завещание имело полную юридическую силу и было сложно обжаловать его в суде, закон устанавливает ряд важных механизмов. Одной из таких гарантий является участие свидетелей.

Об этом говорится в статье 1253 Гражданского кодекса Украины

Иногда составленное без них завещание могут признать недействительным.

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Когда нужны свидетели

Свидетели выступают независимыми участниками процесса, подтверждающими, что все происходит в соответствии с законом.

Своими подписями они свидетельствуют, что:

нотариус или другое уполномоченное лицо правильно выполнили все необходимые процедуры;

выполнили все необходимые процедуры; человек составляет завещание добровольно , понимает содержание своих действий и не находится под давлением или влиянием других лиц;

, понимает содержание своих действий и не находится под давлением или влиянием других лиц; если завещатель ввиду состояния здоровья не может подписать документ самостоятельно, это делает другой человек только с его согласия и в его присутствии.

Перед подписанием свидетели должны лично ознакомиться с текстом завещания. Также в документ вносятся их личные и паспортные данные.

Закон требует присутствия не менее 2 свидетелей, если человек из-за болезни, физических ограничений или вследствие других особенностей здоровья не может самостоятельно прочитать текст завещания.

Свидетели обязательны, когда документ удостоверяет не нотариус, а другое должностное лицо, имеющее на это право.

недействительным. Ничтожным считается документ, составленный лицом, не имеющим права его составлять, или оформленный с нарушением требований касательно формы или удостоверения. Ранее Finance.ua писал , как признать завещание. Ничтожным считается документ, составленный лицом, не имеющим права его составлять, или оформленный с нарушением требований касательно формы или удостоверения.

В таких случаях нотариус самостоятельно отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если выявит нарушение. Судебное решение для этого не требуется. Если же заинтересованное лицо не соглашается с действиями нотариуса, оно может обратиться в суд.

Также при заключении завещания можно определить не только основного , но и назначенного наследника — человека, который унаследует имущество в случае, если основной наследник откажется или не сможет его принять.

Завещатель имеет право определить другое лицо, которое унаследует его имущество в случае, если основной наследник при определенных обстоятельствах не сможет этого сделать. Назначенный наследник приобретает право на имущество, если основной наследник:

умирает до открытия наследства;

отказывается от наследства;

не принимает наследство или теряет на него право.

Наследство открывается в день смерти собственника имущества (или когда его официально признают умершим). Если основной наследник умер к этому моменту, наследство получает назначенный.

Война меняет многие правила, действовавшие в мирное время. Не исключение и ряд нотариальных действий, регламентировавших порядок наследования. В условиях войны все они упрощаются, а круг лиц, которые имели полномочия на удостоверение документов, расширяется. Это касается и составления завещаний и принятия наследства. Обо всем этом говорится в нашей статье:

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