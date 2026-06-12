Ранее Finance.ua писал, как признать завещание недействительным. Ничтожным считается документ, составленный лицом, не имеющим права его составлять, или оформленный с нарушением требований касательно формы или удостоверения.
В таких случаях нотариус самостоятельно отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, если выявит нарушение. Судебное решение для этого не требуется. Если же заинтересованное лицо не соглашается с действиями нотариуса, оно может обратиться в суд.
Также при заключении завещания можно определить не только основного, но и назначенного наследника — человека, который унаследует имущество в случае, если основной наследник откажется или не сможет его принять.
Завещатель имеет право определить другое лицо, которое унаследует его имущество в случае, если основной наследник при определенных обстоятельствах не сможет этого сделать. Назначенный наследник приобретает право на имущество, если основной наследник:
умирает до открытия наследства;
отказывается от наследства;
не принимает наследство или теряет на него право.
Наследство открывается в день смерти собственника имущества (или когда его официально признают умершим). Если основной наследник умер к этому моменту, наследство получает назначенный.
Война меняет многие правила, действовавшие в мирное время. Не исключение и ряд нотариальных действий, регламентировавших порядок наследования. В условиях войны все они упрощаются, а круг лиц, которые имели полномочия на удостоверение документов, расширяется. Это касается и составления завещаний и принятия наследства. Обо всем этом говорится в нашей статье: