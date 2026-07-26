Где в Украине аренда жилья «съедает» почти всю зарплату Сегодня 10:19 — Недвижимость

Где в Украине труднее всего арендовать жилье, Фото: magnific

В некоторых городах Украины аренда жилья «съедает» почти весь доход. Дороже всего снимать жилье в Ужгороде, где за однокомнатную квартиру приходится отдавать около 75% средней зарплаты, а аренда двухкомнатного жилья даже превышает месячный доход.

Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости ЛУН.

Где аренда однушки самая дорогая

Самым дорогим городом является Ужгород. Здесь на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить около 75% от средней зарплаты.

В число городов с самой дорогой арендой также вошли:

Львов — 66% средней зарплаты;

Ивано-Франковск — 65%;

Луцк — 60%.

В то же время в Киеве аренда однушки обходится примерно в 51% среднего дохода (на 9% меньше, чем год назад).

Какой процент зарплаты идет на аренду однокомнатного жилья в городах Украины, Инфографика: ЛУН

Самые низкие цены фиксируют в прифронтовых городах. В частности, в Харькове за однокомнатное жилье нужно отдавать около 26% средней зарплаты, в Николаеве — 29%, в Сумах — 31%, в Запорожье — 32%, а в Херсоне — всего 18%.

Двухкомнатные квартиры

Аналитики отмечают, что арендовать двухкомнатную квартиру в западных городах самостоятельно почти невозможно.

В Ужгороде стоимость двухкомнатных квартир уже превышает средний месячный заработок — для аренды такого жилья нужно 114% средней зарплаты.

Во Львове и Киеве аренда двухкомнатной квартиры «съедает» 80% среднего дохода.

В то же время в Харькове, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Сумах и Житомире на аренду 2-комнатной квартиры уходит меньше половины местного заработка.

Какой процент зарплаты идет на аренду двухкомнатного жилья в городах Украины, Инфографика: ЛУН

Ранее Finance.ua писал , что стандартный первый взнос по государственной программе льготной ипотеки «єОселя» составляет от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет его могут снизить до 10%. В зависимости от города и цен на недвижимость, на накопление этой суммы украинцам может потребоваться от 8 месяцев до двух лет, если откладывать весь заработок.

Чтобы накопить на первый взнос за доступную однокомнатную квартиру, жителю Киева нужно собрать около 383 тыс. грн. При средней зарплате это почти 11 месяцев работы, если не тратить заработанные денежные средства.

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