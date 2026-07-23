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Собственное жилье становится недостижимым для миллионов людей — прогноз инвестора

Недвижимость
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Собственное жилье становится недостижимым для миллионов людей — прогноз инвестора
Собственное жилье становится недостижимым для миллионов людей — прогноз инвестора
Известный финансовый аналитик и инвестор Джереми Грентем предупредил, что жилье может окончательно превратиться в недоступную роскошь для молодых семей.
Об этом он рассказал в подкасте Стивена Бартлетта «Дневник CEO», пишет pravdatutnews.
По словам миллиардера, нынешняя стоимость недвижимости значительно превышает финансовые возможности большинства людей. Такая ситуация выгодна тем, кто уже владеет жильем, однако становится серьезной проблемой для тех, кто только планирует его приобрести.
Грентем отметил, что по историческим показателям современные цены чрезвычайно высоки.

Пример

В качестве примера он привел рынок Великобритании. В 1994 году типичное здание в Англии стоило примерно 3,4 годового дохода семьи, тогда как сейчас в зависимости от региона его стоимость превышает десять годовых доходов.
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В таких условиях даже семья со стабильными заработками может оказаться без реальной возможности накопить на собственное жилье. За последние три десятилетия разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость значительно возрос.
Проблема также касается арендаторов. Высокая стоимость квартир и домов влияет на цены аренды, поэтому все большая часть доходов людей идет на оплату жилья и базовых потребностей.
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По словам Грентема, подобная ситуация наблюдается не только в Великобритании, но и в Китае, Канаде, Австралии и большинстве европейских стран. Инвестор считает, что за последние 30 лет правительства фактически разрешали ценам на недвижимость бесконтрольно расти.

Советы

В то же время, эксперт не советует ожидать, что возможный обвал рынка быстро сделает жилье доступным. По его подсчетам, даже в случае падения цен на 30% стоимость недвижимости все равно будет составлять около шести-семи годовых доходов семьи. Это примерно вдвое больше, чем несколько десятилетий тому назад.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
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