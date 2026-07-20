Будут ли в Украине сносить 30 тысяч аварийных домов: что говорят в Раде Сегодня 14:04 — Недвижимость

Законопроект о реновации не предусматривает массового сноса жилья

Информация о якобы намерениях Верховной Рады снести более 30 тыс. многоквартирных домов, в том числе «хрущевок», не соответствует действительности.

Об этом в эфире «Утро.Live» заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Что означает цифра 30 тысяч

По словам Шуляк, показатель более чем в 30 тыс. объектов касается общего количества аварийных многоквартирных домов, зафиксированного по состоянию на 2019 год.

В этот список входят здания разных периодов застройки, а не только «хрущевки». В частности, речь идет о домах, построенных до 1919 года, а также отдельных новостройках, построенных в 2010-х годах, которые также были признаны аварийными.

«Это неправда. Не читайте эти новости. Это кто-то из журналистов распространил ложную информацию», — сказала Шуляк.

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Что предусматривает законопроект

Народный депутат подчеркнула, что законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, не предусматривает принудительного или массового сноса жилищного фонда.

Документ должен определить механизмы ремонта, реновации и реконструкции устаревших многоквартирных домов, а также урегулировать порядок принятия соответствующих решений органами местного самоуправления и привлечения частных инвесторов.

«Опровергаем: никто не будет в Украине сносить 30 тысяч домов и строить там новое жилье. У нас нет денег, чтобы дать жилье нашим ВПЛ», — отметила Шуляк.

Что известно о реновации устаревшего жилья

По словам Шуляк, еще до начала полномасштабной войны Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда. Документ предусматривает комплексное обновление устаревших домов с учетом их технического состояния и требований энергоэффективности.

Ранее Минрегион также предлагал обновить законодательство в сфере комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда. В частности, предлагалось заменить закон 2006 года, требовавший стопроцентного согласия жителей для реализации таких проектов, и снизить этот порог до 75%.

В то же время реализация проектов по реконструкции или сносу устаревшего жилья в настоящее время усложнена из-за военного положения, необходимость отселения жильцов и ограничены финансовые возможности местных бюджетов.

Несмотря на это, органам местного самоуправления рекомендуют разрабатывать программы реновации, чтобы иметь готовые механизмы для их реализации после улучшения условий.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Елену Шуляк писал , что устаревший жилищный фонд остается серьезной проблемой для украинских городов. Тысячи домов советской застройки уже не отвечают современным требованиям, однако в Верховной Раде опровергали информацию о возможном массовом сносе таких зданий.

По ее словам, никаких планов по сносу домов устаревшего жилищного фонда — в частности, и хрущевок в парламенте пока не прорабатывают. Более того, существующие законодательные инициативы по упорядочению этой сферы предполагают прежде всего реновацию устаревшего жилищного фонда.

Последней законодательной инициативой, непосредственно касающейся этой темы, является законопроект № 6458 . Его приняли в первом чтении еще в сентябре 2022 года, однако после этого документ получил значительное количество поправок и требует существенной доработки.

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