Реновация хрущевок: кто будет финансировать (опыт стран ЕС) — Finance.ua

Реновация хрущевок: кто будет финансировать (опыт стран ЕС) Сегодня 16:00 — Недвижимость

Реновация хрущевок: кто будет финансировать (опыт стран ЕС)

Реновация хрущевок, кроме средств государственного и местного бюджетов, может происходить за счет фондов и грантов ЕС, безвозвратных ссуд и субсидий и даже на средства частных лиц.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Учитывая евроинтеграционный курс Украины, финансовую модель реновации целесообразно разрабатывать, ориентируясь на опыт европейских стран, где эти процессы уже завершены или на завершающей стадии.

Германия

В Германии проблему устаревшего жилищного фонда решили за счет реновации, во время которой 40%-70% средств, необходимых на нее, получали благодаря программам государственного кредитования реновационных проектов под низкий процент.

Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране.

Определенную категорию панельных домов разбирали, сплошные панели дробили и использовали для строительства дорог.

Сегодня большинство программ по реновации устаревшего жилья в Германии финансируется государственным банком развития KfW. Однако такая поддержка предоставляется только при условии, что реконструкция включает энергоэффективные мероприятия. Реконструкция построек также часто получает финансовую поддержку на уровне муниципалитетов.

«В Германии основной критерий выбора между реконструкцией и сносом — уровень физического износа здания. Если он превышал 60%, его сносили, чтобы построить на этой территории новое. Если меньше 60%, то допускалась реновация при помощи надстройки дополнительных этажей, расширения площади квартир через перепланировку, утепления фасадов домов и модернизации системы теплоснабжения, установки энергоэффективных стеклопакетов и т. д. рассказала Глава профильного комитета.

Австрия

Здесь поддержка и субсидии на ремонт и реконструкцию жилья предоставляются общинами. Субсидии включают безвозвратные субсидии, ссуды и субсидии на выплату аннуитетов ссуд. Такие виды помощи предоставляются для всех типов жилых домов, отметила Шуляк.

Франция

Здесь концепция реконструкции городов ведет начало с конца 1950-х годов, сначала шла речь о замене аварийных жилых домов, а позже стала означать полный снос микрорайонов, чтобы разрешить строительство новых жилых домов и создание сети дорог, адаптированной к автомобилям в городе.

Финансирование проектов реновации устаревшего жилья происходит во Франции за счет финансовой помощи местным органам власти и общественным учреждениям, государственным или частным организациям, осуществляющим деятельность по обновлению городов.

Страны Балтии

В Латвии реконструкцию устаревшего жилья проводили из-за комплексных капитальных ремонтов пятиэтажек. В них укрепляли фундамент, меняли коммуникации, утепляли фасады.

В этой стране сформировалась довольно нетрадиционная модель финансирования реновации — значительную часть таких работ финансировали фонды ЕС и совладельцы многоквартирных домов, получавших многолетние льготные кредиты. Этот опыт логично перенять и Украине, учитывая ее евроинтеграционный курс.

Великобритания

В результате реализации программы реконструкции устаревшего жилищного фонда там было снесено около 30 тысяч домов, а новых на их месте появилось вдвое меньше.

«Эти меры стоили 2,3 млрд фунтов (2,9 млрд долларов США), субсидированных Правительством Великобритании. Действие Правительственной Программы по восстановлению рынка жилья (HMR) Pathfinders, начатой ​​в 2002 году, прекратилось в 2011 году. Необходимо отметить, что сама схема сноса, цель которой „восстановить упадок рынков жилья в девяти определенных районах Северной и Средней Англии“, была достаточно противоречивой. Программа Pathfinder наглядно продемонстрировала результат, когда застройщики не учитывают человеческий фактор. Кроме напрасно потраченных огромных ресурсов это привело к упадку огромных жилых районов, покинутых жителями и „законсервированных“ в ожидании сноса», — подчеркнула Председатель профильного комитета ВР.

Украина

Учитывая евроинтеграционный курс Украины, вполне логичным шагом будет привлечение для решения вопроса устаревшего жилья внебюджетных средств — такая история абсолютно типична для стран ЕС.

На сегодняшний день Парламент лишь изучает опыт, который Украина может в этом направлении использовать — законотворческие шаги можно будет предпринимать уже в послевоенной Украине.

Сейчас народные депутаты активно готовят к регистрации законопроект «Об основных принципах восстановления», при подготовке которого международный опыт, адаптированный под украинские реалии, тоже занимает одно из приоритетных мест.

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