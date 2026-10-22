Сколько стоят квартиры и дома на вторичке в Украине в октябре (инфографика)

Меньше лет полной местной зарплаты нужно для покупки однокомнатной квартиры в Запорожье

Осенью 2026 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует разную динамику: в большинстве областных центров медианные цены квартир за год выросли, однако темпы подорожания существенно отличаются в зависимости от города. Самыми дорогими остаются Львов, Киев и Ужгород.

Об этом свидетельствует отчет ЛУН.

Где самые дорогие однокомнатные квартиры

По данным ЛУН, в октябре 2026 года наиболее дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагают во Львове. Их медианная цена составляет $75,5 тыс., что на 14% больше, чем год назад.

На втором месте Ужгород с показателем в $68,5 тыс. За год цены здесь выросли на 12%. Киев занимает третью позицию: однокомнатные квартиры в столице стоят в среднем $67 тыс. по медианной цене, а годовой рост составляет всего 1%.

Медианная цена квартиры на вторичке, Инфографика: ЛУН

Если сравнивать темпы удорожания, лидируют не самые дорогие города. За год в Луцке однокомнатные квартиры подорожали на 30% до $62,7 тыс. В Виннице и Ивано-Франковске цены выросли на 24%, до $57 тыс. и $48,8 тыс. соответственно. В Тернополе прирост составил 21%, а медианная цена составила $51,7 тыс.

На востоке и юге Украины жилье стоит гораздо дешевле. В Харькове медианная цена однокомнатной квартиры составляет $24 тыс., в Сумах — $23,5 тыс., в Николаеве — $21,9 тыс., а в Запорожье — $16,5 тыс.

Двухкомнатные квартиры

В сегменте двухкомнатных квартир Львов также опередил столицу. Медианная цена такого жилья во Львове составляет $108 тыс., тогда как в Киеве $98 тыс. Еще осенью 2025 года ситуация была обратной: Киев занимал первое место с показателем в $100 тыс., а Львов был третьим после Ужгорода.

Медианная цена квартиры на вторичке, Инфографика: ЛУН

За год двухкомнатные квартиры во Львове подорожали на 15%, тогда как в Киеве подешевели на 7%. Наибольшее снижение столичных цен пришлось на последние шесть месяцев: за этот период медианная стоимость уменьшилась на 12%.

Самые высокие годовые темпы роста в этом сегменте зафиксировали в Ивано-Франковске и Житомире по 19%. Медианные цены там составили $68 тыс. и $66,9 тыс. соответственно.

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В прифронтовых городах цены остаются более сдержанными. В Харькове медианная стоимость двухкомнатной квартиры составляет $38 тыс., в Сумах $34,5 тыс., в Запорожье $24,5 тыс. За год в Харькове цены выросли на 3%, в Запорожье на 7%, а в Сумах на 11%. В Днепре медианная цена двухкомнатных квартир увеличилась на 5% до $46 тыс.

Региональный ценовой разрыв в этом сегменте также остается значительным: двухкомнатные квартиры во Львове по медианной цене примерно в 4,4 раза дороже, чем в Запорожье.

Трехкомнатные квартиры

В отличие от сегментов одно- и двухкомнатного жилья среди трехкомнатных квартир самым дорогим городом остается Киев. Медианная цена здесь составляет $146 тыс., хотя за год она снизилась на 3%, а за последние шесть месяцев — на 9%.

Медианная цена квартиры на вторичке, Инфографика: ЛУН

Львов почти догнал столицу: трехкомнатные квартиры здесь стоят по медианной цене $143 тыс. За год львовское жилье в этом сегменте подорожало на 19%, в то время как в Киеве цены несколько снизились. В результате разница между медианными ценами трехкомнатных квартир в двух городах сократилась до $3 тыс.

Третье место по стоимости занимает Ужгород с показателем $120 тыс. Далее следуют Черновцы ($109 тыс.) и Винница ($92 тыс.).

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Как и в других сегментах квартир, быстрее всего трехкомнатное жилье за ​​год дорожало в западных и центральных регионах. В Тернополе цены выросли на 24%, в Черкассах — на 16%, в Кропивницком и Ивано-Франковске — на 14%, а в Виннице — на 13%.

В отдельных городах стоимость почти не изменилась. В Харькове трехкомнатные квартиры за год остались на уровне $50 тыс., в Днепре $60 тыс., в Чернигове $59 тыс. В Николаеве же медианная цена снизилась на 1% до $42 тыс.

Дешевые трехкомнатные квартиры предлагают в Запорожье, где их медианная цена составляет $34,7 тыс.

Частные дома

Самые дорогие дома среди областных центров предлагают в Киеве: медианная цена составляет $225 тыс. Львов почти догнал столицу, здесь этот показатель равен $220 тыс. На третьем месте Ужгород с медианной ценой $170 тыс. Далее следуют Одесса ($160 тыс.) и Черновцы ($145 тыс.).

Медианная цена дома на вторичке, Инфографика: ЛУН

За пределами областных центров жилье стоит гораздо дешевле. К примеру, медианная цена частного дома в Киевской области составляет $120 тыс., во Львовской $98 тыс., в Одесской $70 тыс.

За год медианная стоимость такого жилья в Киеве увеличилась на 13%, во Львове на 5%, а в Ужгороде на 3%. Вместе с тем, в Тернополе дома подорожали на 28%, в Житомире на 23%, в Харькове на 21%.

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В некоторых городах цены на дома за год снизились. В частности, в Днепре медианная стоимость упала на 5% до $52 тыс., а в Чернигове на 10%, до $28,8 тыс.

Если сравнивать не общую стоимость дома, а стоимость квадратного метра, рейтинг областных центров возглавляет Львов. Медианная цена составляет $1370 за кв. г. Киев занимает второе место с показателем $1300 за кв. м, а Ужгород — третье, с $1110 за кв. м.

Медианная цена дома на вторичке, Инфографика: ЛУН

За пределами областных центров самый дорогой квадратный метр частного дома в Киевской области, где стоит около $1000. Далее следуют Винницкая область с показателем $780 и Волынская $750 за кв. м. Цены в этих областях даже выше, чем во Львовской ($730) и Закарпатской ($620).

Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру

Сами цены на жилье не демонстрируют, насколько оно доступно для местных обитателей. Чтобы оценить это, ЛУН совместно с Work.ua рассчитывают индекс доступности — количество лет, в течение которых нужно откладывать всю местную медианную зарплату, чтобы приобрести квартиру по медианной цене.

По состоянию на октябрь 2026 года самыми дорогими относительно местных зарплат остаются однокомнатные квартиры во Львове и Луцке. Для их приобретения нужно отложить сумму, эквивалентную 8,7-летней зарплаты. В Ужгороде этот показатель составляет 8,4 года, в Черновцах — 8,2, в Виннице — 7,8. В Киеве для покупки однокомнатной квартиры требуется 6,7-летняя зарплата.

Медианная цена квартиры на вторичке в годах заработной платы, Инфографика: ЛУН