Как рост ипотечных ставок замедляет рынок жилья в США

Последние данные по рынку недвижимости США отображают падение активности как на рынке вторичного жилья, так и на новостройки в результате резкого роста ипотечных кредитов с фиксированной ставкой, которые в октябре превысили 7%.

Об этом пишет испанское издание idealista

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Средняя процентная ставка

по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в ​​сентябре составляла 6,86%, но в октябре она превысила 7%, достигнув в среднем 7,4% на прошлой неделе, согласно данным Freddie Mac.

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Это около 2077 долларов США (1851 евро) в месяц по 30-летней ипотеке стоимостью 300 000 долларов США (267 415 евро) по сравнению с примерно 1851 долларом США (1650 евро) со средней ставкой 6,27% год назад.

Таким образом, несмотря на рост количества домов на продажу и снижение цен, принятое продавцами, Индекс продаж недвижимости, ожидающий сделки, опубликован Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), который служит ориентиром для будущих продаж домов на вторичном рынке, упал на 7,3% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с предыдущим месяцем.

Фактически, значение индикатора в 66 пунктов в сентябре является самым низким за всю историческую серию, которая берет начало в 2001 году, что отображает повсеместный спад во всех регионах страны.

Мнение эксперта

«Рыночные условия ослабли в сентябре из-за быстрого роста ипотечных ставок», — сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR, который считает, что этот рост ипотечных кредитов может достичь пика, поскольку ипотечные ставки выросли гораздо больше, чем процентные ставки Федеральной резервной системы.

Этот последний показатель дополняет последний отчет о продаже домов подержанного класса, основанный на завершенных сделках, который в сентябре отразил незначительный рост на 1,5% по сравнению с августом, хотя динамика последних двух месяцев была самой слабой в 2016 году.

Правительственная статистика строительства нового жилья в США показывает, что в сентябре скорректированный годовой темп строительства составил 1,22 миллиона домов, что на 5,2% меньше по сравнению с августом и на 7,4% меньше года.

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Аналогично, количество разрешений на строительство нового жилья в сентябре зафиксировало скорректированный с учетом сезонных изменений годовой показатель на уровне 1,4 миллиона, что на 0,2% меньше, чем в августе, и на 3% ниже показателя за сентябрь 2025 года.

«Недавнее повышение ипотечных ставок, в сочетании с нашими ожиданиями, что они будут оставаться высокими дольше, является еще одним ударом по доступности жилья», — сказал Мэтью Мартин, старший экономист Oxford Economics.

Он считает, что более высокие процентные ставки «негативно повлияют на продажи и замедлят строительство», поскольку строителям будет трудно продать свои текущие запасы.

«Мы не предвидим наплыва новых домов на рынок вторичного жилья, поскольку более высокие ставки отпугивают как покупателей, так и продавцов», — добавляет он, отмечая, что здоровый рынок труда и низкий уровень безработицы, а также низкие просрочки по ипотеке, свидетельствуют о том, что домовладельцы не испытают давления в отношении продажи, что поможет поддерживать цены на жилье.

Ранее мы писали о недвижимости в США: что больше всего покупают и сколько это стоит.

Рынок жилой недвижимости США после нескольких турбулентных лет входит в фазу относительной стабильности. Спрос есть. Но поведение покупателей заметно изменилось. Вместо импульсивных решений наблюдаются цифры и расчеты. В частности, и относительно реальной рентабельности, а еще в плане затрат на долгосрочную перспективу.

Какие форматы жилья сейчас в приоритете

«Фаворитами рынка» эксперты называют:

single-family homes (одноэтажные дома);

таунхаусы.

Особый спрос на такое жилье в регионах в США среди семей и покупателей ранее ориентировались исключительно на крупные города. То есть изменения в приоритетах.

В каких штатах спрос самый высокий

В агентствах недвижимости, работающих с американским рынком, отмечают, что наиболее активно покупают жилье в: