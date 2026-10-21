США продлят временную защиту для украинцев

В США зарегистрировались для получения TPS около 240 тыс. украинцев, выехавших из-за войны

Украинцы и граждане Судана, которые находятся в США по программе временной защиты (Temporary Protected Status, TPS), пока смогут оставаться в стране и легально работать.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

В ведомстве отметили, что о дальнейших решениях относительно украинцев и суданцев со статусом TPS объявят «в нужное время». До того момента их иммиграционная защита будет оставаться в силе.

Что предусматривает программа TPS

Статус временной защиты позволяет людям, уже находящимся в США, оставаться в стране и легально работать, если на их родине произошли стихийные бедствия, идет вооруженный конфликт или возникли другие чрезвычайные обстоятельства.

Это уже второй случай за последние два месяца, когда отдельным категориям иммигрантов разрешают сохранить защиту по программе TPS. В то же время, президент США Дональд Трамп продолжает политику усиления иммиграционного контроля и выдворения иностранцев.

Сколько украинцев и суданцев имеют этот статус

Решение относительно украинцев и суданцев было принято на фоне последних изменений во внешней политике Трампа в отношении Украины. В последние дни он отказался вводить более жесткие санкции против россии, а также отменил санкции в отношении российского экспорта дизельного топлива.

По данным материала, в США зарегистрировались для получения TPS около 240 тыс. украинцев, выехавших из-за войны.

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Среди граждан Судана, где идет война между армией и конкурирующей военизированной группировкой, насчитывается примерно 6800 владельцев этого статуса.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что для поездки в США в 2026 году украинцам требуется заранее оформленная виза, а сам процесс может занять несколько месяцев из-за ограниченного количества доступных слотов на собеседования. Самый распространенный вариант для туристических и деловых поездок — виза B-1/B-2, которая для граждан Украины может выдаваться на 10 лет.