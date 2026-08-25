США хотят аннулировать до 200 тысяч виз — Associated Press Сегодня 16:28 — Мир

Виза США

Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч бизнесовых и туристических виз иностранцев, которые подали или сейчас подают заявления на получение убежища в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы Государственного департамента США и двух американских чиновников.

Если решение будет принято, оно может стать самым масштабным одновременным аннулированием виз в истории США. Ожидается, что такой шаг может повлечь за собой судебные обжалования.

Какие визы хотят аннулировать

По данным AP, в ближайшие недели Государственный департамент США может объявить об аннулировании виз категорий B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Речь идет об иностранцах, которые после получения таких виз подали заявления на убежище или уже находятся в процессе его получения.

Решения готовят совместно с Министерством внутренней безопасности США.

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Как пишет издание, представитель Государственного департамента Томми Пигготт заявил, что ведомства определяют иностранцев, которые въехали в США в качестве краткосрочных посетителей, но впоследствии подали заявления на убежище, чтобы остаться в стране на постоянной основе.

В то же время точное количество аннулированных виз пока неизвестно. В Госдепартаменте отмечают, что процесс будет постепенным, поэтому количество решений может меняться.

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Именно аннулирование виз не означает автоматическую немедленную депортацию. По словам чиновников, люди с незавершенными делами о предоставлении убежища могут лишиться статуса бизнес-туристов или туристических посетителей, но их дела относительно убежища продолжат рассматривать.

Визы B1 обычно используют для деловых поездок, а B2 — для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи.

Администрация Трампа за последние 18 месяцев уже аннулировала около 175 тысяч виз. Среди причин были уголовные правонарушения — от вождения в нетрезвом состоянии до изнасилований и ограблений — а также публичные высказывания людей против политики США.

По данным AP, проверка владельцев действующих виз B1 и B2 началась после того, как Госдепартамент получил от Службы гражданства и иммиграции США информацию о заявлениях на получение убежища.

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