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Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)

Личные финансы
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Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)
Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)
Украинцам, которые получили PESEL UKR на основании документа, отличного от загранпаспорта, или обновили паспортные документы, необходимо актуализировать данные в реестре PESEL.

Сроки

Актуализировать данные следует до 31 августа 2026 года. Это можно сделать в любом уженде гмины на основании действительного загранпаспорта, пишет inpoland.net.pІ.

Если не сделать

Если вовремя не актуализировать данные, статус UKR будет потерян. Утрата статуса UKR означает потерю права не легальное пребывание в Польше, а вместе с тем на трудоустройство.
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Работодатели, трудоустроившие граждан Украины, должны убедиться, что их работники имеют статус UKR.
Если не актуализировать данные в реестре PESEL, статус UKR будет изменен на NUE с 1 сентября 2026 года, и временная защита будет аннулирована.
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Ранее мы писали, что в Польше проверяют численность граждан Украины на территории Польши. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик.
Он обратил внимание на несоответствия между различными базами данных, в частности, речь идет об учениках, обучающихся в польских школах, и взрослых, которые официально работают, но имеют разные виды разрешений на проживание.
Также писали, что будет с рынком труда Польши после завершения войны в Украине. После окончания войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения ввиду разных намерений украинских работников относительно возвращения домой. Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаЕС
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