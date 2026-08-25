Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)

Ранее мы писали, что в Польше проверяют численность граждан Украины на территории Польши. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик.
Он обратил внимание на несоответствия между различными базами данных, в частности, речь идет об учениках, обучающихся в польских школах, и взрослых, которые официально работают, но имеют разные виды разрешений на проживание.
Также писали, что будет с рынком труда Польши после завершения войны в Украине. После окончания войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения ввиду разных намерений украинских работников относительно возвращения домой. Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.