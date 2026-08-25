Украинцы в Португалии могут получить более 5 тыс. евро за переезд — условия программы Сегодня 13:31 — Мир

Португалия

Иностранцы, легально проживающие в Португалии, могут получить государственную финансовую поддержку за переезд во внутренние районы страны. При определенных условиях сумма выплаты может превысить 5 тысяч евро.

Помощь доступна работникам, предпринимателям и цифровым кочевникам в рамках программы Emprego Interior MAIS, пишет Open4business. Воспользоваться помощью при условии выполнения требований могут также украинцы, легально находящиеся в Португалии и имеющие соответствующий статус.

Кто может получить пособие на переезд

Программа предназначена для тех, кто переезжает в определенные внутренние муниципалитеты Португалии.

Получить поддержку могут люди, которые:

переезжают для работы по найму;

переносят во внутренний регион уже имеющуюся профессиональную деятельность;

создают собственный бизнес или рабочее место;

продолжают работать дистанционно.

Претендовать на выплаты могут граждане ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также граждане других стран, легально проживающих в Португалии. Программа также распространяется на иностранцев со статусом временной защиты.

Размеры выплат

В 2026 году базовая выплата работникам с бессрочным трудовым договором составляет 3 759,91 евро. Такую же сумму могут получить те, кто создает собственное рабочее место или компанию.

Для работников со срочным договором продолжительностью не менее 12 месяцев базовая пособие составляет 2685,65 евро.

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Кроме основной выплаты, предусмотрены доплаты:

20% от базовой суммы — за каждого члена семьи, переезжающего вместе с заявителем;

до 805,70 евро — на перевозку имущества.

Например, работник с бессрочным договором, переезжающий вместе с одним членом семьи, может получить 5317,59 евро. В эту сумму входит 3759,91 евро основной помощи, 751,98 евро семейной надбавки и 805,70 евро на перевозку вещей.

Какие условия нужно выполнить

Для получения пособия необходимо перенести постоянное место жительства во внутренний регион Португалии не менее чем на 12 месяцев.

Если человек устраивается на новую работу или создает собственный бизнес, нужно переехать в течение 180 дней до или после начала работы или создания бизнеса.

Зарплата по трудовому договору не может быть ниже национальной минимальной зарплаты. Для срочного договора установлено еще одно условие — он должен быть заключен не менее чем на 12 месяцев.

Программа также позволяет создать небольшую компанию с количеством рабочих мест до 10 или открыть свое рабочее место. Если заявитель создает коммерческую компанию, он должен владеть более 50% ее капитала и голосующих прав.

Выплаты для цифровых кочевников

Отдельная категория программы предназначена для иностранных цифровых кочевников.

Пособие могут получить иностранцы, легально проживающие в Португалии, работающие дистанционно на работодателя или заказчика за пределами страны и переезжающие во внутренний регион.

Для них профессиональная деятельность должна быть начата после 1 января 2022 года, а доход не может быть ниже минимальной зарплаты в Португалии.

Когда выплачивают деньги и как подать заявку

Пособие выплачивается в два этапа. Сначала заявитель получает 60% утвержденной суммы после принятия заявления и подачи необходимых документов.

Остальные 40% выплачивают на 13-м месяце после начала работы, создания бизнеса или переноса рабочего места.

Заявки подают через государственный портал iefponline. По состоянию на август 2026 года прием заявок открыт и будет продолжаться до исчерпания финансирования программы.

Подать заявку нужно не позднее 180 дней после начала действия трудового договора, создания собственного бизнеса или переноса рабочего места.

В то же время, программа не действует для любого переезда в Португалию. Новое место жительства, а в отдельных случаях и место работы, должно быть расположено в муниципалитете или приходе, включенном IEFP в перечень внутренних территорий.

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