Сколько сейчас стоит жилье в Португалии: почему 400 тыс. евро больше недостаточно Сегодня 08:00 — Недвижимость

Сколько сейчас стоит жилье в Португалии: почему 400 тыс. евро больше недостаточно

Сегодня купить жилье в Португалии по цене менее 400 тысяч евро становится все сложнее, а в некоторых случаях даже невозможно.

430 500 евро, пишет Согласно данным Imovirtual Barometer, средняя цена по стране составляет430 500 евро,пишет es.euronews.

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Средняя цена

Согласно последнему исследованию Imovirtual Barometer, платформы, специализирующейся на рынке недвижимости, проведенном в мае 2026 года, средняя национальная цена покупки жилья составляет 430 500 евро. Эта цифра охватывает все типы недвижимости, как новую, так и вторичную, и кажется невозможной для значительной части населения.

Мнение экспертов

«В отсутствие нового жилья на рынке и чрезвычайно динамичного спроса, молодым людям, португальским семьям, становится очень трудно приобрести собственное жилье», — пояснила Патрисия Барао, президент Ассоциации профессиональных представителей риэлторов Португалии (APEMIP), в интервью Euronews.

К этому прилагаются «стоимость земли, стоимость строительства, стоимость рабочей силы, стоимость проектов, специальностей, собрание и городское собрание», — описывает Патрисия Барао, факторы, в значительной степени способствующие высоким ценам на жилье.

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Рикардо Вагаринью, генеральный директор строительной компании MomentVM, указывает на еще один фактор, способствовавший росту рыночных цен. «Похоже, что на основе того, что правительство разрешило молодым людям: приобрести недвижимость с государственной гарантией стоимостью до 450 000 евро теперь определен новый уровень», что привело к тому, что рынок «сделал все дороже, как подержанное, так и новое, поскольку люди имеют более легкий доступ к финансированию», — объясняет он.

Нехватка рабочей силы делает жилье дороже

Жилищный кризис связан не только с нехваткой домов, но и с нехваткой людей для их строительства. И история повторяется: если мало предложения и высок спрос, цены растут.

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«Существует недостаток специализированных специалистов, таких как «каменщики, электричества, сантехники, плотники из опалубки или субподрядчики», — перечисляет Рикардо Вагаринью.

Государство сократило инвестиции в инфраструктуру и крупные проекты, а банки перестали предоставлять кредиты на жилье и предпринимательскую деятельность, что привело к банкротству многих строительных компаний и оттоку мозгов в этом секторе.

«Тех, кто был хорошим и остался здесь, недостаточно для того объема, который мы хотим создать», — отмечает он.

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По оценкам, для строительства нужно 80 000 человек, и если все хотят, чтобы люди работали, то, конечно, они предложат немного больше. Вот почему цена на рабочую силу растет", — объясняет он.

Бизнесмен также отмечает, что рынок домостроения конкурирует с государственными проектами и масштабными частными проектами. «Аэропорты, железнодорожные пути, автомагистрали и все эти крупные проекты также потребляют много рабочей силы», — добавляет Рикардо Вагаринью.

В этом году в Португалии штормы, разорившие центр страны, также способствовали увеличению спроса на рабочую силу в строительном секторе, что привело к ускорению так называемого «зеленого маршрута» для иммигрантов в этом секторе.

Строительные материалы также стали более дорогими.

Инфляция строительных материалов с 2021 года, с началом войны в Украине, также одна из переменных, что объясняет рост конечной цены жилья.

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