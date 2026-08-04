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Сколько сейчас стоит жилье в Португалии: почему 400 тыс. евро больше недостаточно

Недвижимость
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Сколько сейчас стоит жилье в Португалии: почему 400 тыс. евро больше недостаточно
Сколько сейчас стоит жилье в Португалии: почему 400 тыс. евро больше недостаточно
Сегодня купить жилье в Португалии по цене менее 400 тысяч евро становится все сложнее, а в некоторых случаях даже невозможно.
Согласно данным Imovirtual Barometer, средняя цена по стране составляет 430 500 евро, пишет es.euronews.

Средняя цена

Согласно последнему исследованию Imovirtual Barometer, платформы, специализирующейся на рынке недвижимости, проведенном в мае 2026 года, средняя национальная цена покупки жилья составляет 430 500 евро. Эта цифра охватывает все типы недвижимости, как новую, так и вторичную, и кажется невозможной для значительной части населения.

Мнение экспертов

«В отсутствие нового жилья на рынке и чрезвычайно динамичного спроса, молодым людям, португальским семьям, становится очень трудно приобрести собственное жилье», — пояснила Патрисия Барао, президент Ассоциации профессиональных представителей риэлторов Португалии (APEMIP), в интервью Euronews.
К этому прилагаются «стоимость земли, стоимость строительства, стоимость рабочей силы, стоимость проектов, специальностей, собрание и городское собрание», — описывает Патрисия Барао, факторы, в значительной степени способствующие высоким ценам на жилье.
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Рикардо Вагаринью, генеральный директор строительной компании MomentVM, указывает на еще один фактор, способствовавший росту рыночных цен. «Похоже, что на основе того, что правительство разрешило молодым людям: приобрести недвижимость с государственной гарантией стоимостью до 450 000 евро теперь определен новый уровень», что привело к тому, что рынок «сделал все дороже, как подержанное, так и новое, поскольку люди имеют более легкий доступ к финансированию», — объясняет он.

Нехватка рабочей силы делает жилье дороже

Жилищный кризис связан не только с нехваткой домов, но и с нехваткой людей для их строительства. И история повторяется: если мало предложения и высок спрос, цены растут.
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«Существует недостаток специализированных специалистов, таких как «каменщики, электричества, сантехники, плотники из опалубки или субподрядчики», — перечисляет Рикардо Вагаринью.
Государство сократило инвестиции в инфраструктуру и крупные проекты, а банки перестали предоставлять кредиты на жилье и предпринимательскую деятельность, что привело к банкротству многих строительных компаний и оттоку мозгов в этом секторе.
«Тех, кто был хорошим и остался здесь, недостаточно для того объема, который мы хотим создать», — отмечает он.
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По оценкам, для строительства нужно 80 000 человек, и если все хотят, чтобы люди работали, то, конечно, они предложат немного больше. Вот почему цена на рабочую силу растет", — объясняет он.
Бизнесмен также отмечает, что рынок домостроения конкурирует с государственными проектами и масштабными частными проектами. «Аэропорты, железнодорожные пути, автомагистрали и все эти крупные проекты также потребляют много рабочей силы», — добавляет Рикардо Вагаринью.
В этом году в Португалии штормы, разорившие центр страны, также способствовали увеличению спроса на рабочую силу в строительном секторе, что привело к ускорению так называемого «зеленого маршрута» для иммигрантов в этом секторе.

Строительные материалы также стали более дорогими.

Инфляция строительных материалов с 2021 года, с началом войны в Украине, также одна из переменных, что объясняет рост конечной цены жилья.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимость
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