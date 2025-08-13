Португалия изменит миграционные правила: как это повлияет на украинцев — Finance.ua

Португалия изменит миграционные правила: как это повлияет на украинцев Сегодня 17:00 — Личные финансы

Португалия изменит миграционные правила: как это повлияет на украинцев

В июле парламент Португалии проголосовал за пакет ограничений, а на следующий день президент страны Марселу Ребелу ди Соза подписал закон о создании нового силового подразделения Полиции по делам иностранцев.

Она будет контролировать пребывание иностранцев, проверять документы в аэропортах и на улицах, а также будет заниматься депортациями нелегальных мигрантов, пишет visitukraine со ссылкой на Publico

Изменения, предусмотренные законопроектом

Отмена «выражения заинтересованности» — теперь приехать без визы и легализоваться на месте будет невозможно.

Ввод специальной визы для поиска квалифицированной работы.

Ограничение воссоединения семьи. Так, пригласить близких можно будет только после 2 лет легального проживания (исключение — несовершеннолетние дети).

Новые сроки для получения гражданства: для граждан стран с португальским языком — 7 лет, для всех других, в частности украинцев, — 10 лет (вместо 5).

Пока документ находится на рассмотрении у президента, который может его утвердить, отправить на доработку или ветировать.

Как это повлияет на украинцев

По официальным данным, на апрель 2025 года в Португалии под временной защитой находятся 55 485 украинцев.

До начала полномасштабной войны здесь официально проживало более 28 тысяч граждан Украины. Часть из них уже получила гражданство или статус постоянного резидента.

Временная защита для украинцев в Португалии продлена до марта 2026 года, но новые заявки не принимаются.

Возможные изменения усложнят легализацию для планирующих переезд в будущем. В частности, из-за отмены выражения заинтересованности придется оформлять визу еще до приезда.

Какие визы доступны украинцам

D8 (виза цифрового кочевника) — для удаленных работников с доходом от 3 280 евро/мес. (SEF Португалия).

D7 — для лиц с пассивным доходом от 820 евро/мес. (инвестиции, аренда и т. п. ) (SEF Португалия).

Jobseeker Visa — для поиска работы сроком до 120 дней с возможностью продления еще на 60 (SEF Португалия).

