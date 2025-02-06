Португалия планирует упростить получение гражданства — Finance.ua

Португалия планирует упростить получение гражданства Сегодня 09:14 — Личные финансы

Португалия планирует упростить получение гражданства

Леволиберальная партия Livre предложила предоставить португальское гражданство лицам без гражданства, которые прожили в стране не менее трех лет, владеют португальским языком и не угрожают национальной безопасности. 30 января законопроект подали на рассмотрение в парламенте Португалии.

Об этом сообщает Schengen News

Кто сможет получить гражданство

Проект закона расширяет категории лиц, имеющих право на натурализацию, особенно тех, кто:

родился в Португалии, но не имеет гражданства ни одной страны;

прибыл в страну без документов в детском или подростковом возрасте;

был жителем бывших португальских колоний, но упустил возможность подтвердить гражданство после обретения этими странами независимости;

прибыл в Португалию из регионов с политической нестабильностью.

Отсутствие гражданства значительно ограничивает права людей, препятствует их трудоустройству, доступу к здравоохранению и образованию.

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Принятый в 2023 году Закон № 41/2023 уже закрепил правовой статус лиц без гражданства, предоставив им проездные документы и юридическое признание их положения. Однако, по мнению правозащитников, этот закон не предусматривал четкую процедуру натурализации таких лиц, что усложняло их адаптацию в обществе.

Португалия также внесла изменения в Закон об убежище и Закон об иммиграции, но не ввела полноценный механизм определения статуса лиц без гражданства. Новый законопроект Livre пытается устранить этот пробел, предлагая натурализацию уже через три года проживания.

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Согласно действующему Закону № 37/81, опубликованному в Официальном вестнике, дети, рожденные на территории Португалии, автоматически считаются гражданами страны, если нет доказательства обратного. Однако этот пункт не распространялся на лиц без гражданства, прибывших в страну в позднем возрасте.

Потенциальное влияние и вызовы

Если закон будет одобрен, Португалия станет одной из самых прогрессивных стран ЕС в вопросах предоставления гражданства лицам без гражданства. Это позволит сотням или даже тысячам людей, проживающих в стране без официального статуса, получить право на работу, медицинскую помощь и социальные гарантии.

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Однако инициатива может повлечь за собой противодействие со стороны правых политических сил, которые уже выражали опасения относительно иммиграционной политики страны. В последние годы Португалия стала одним из ведущих направлений мигрантов в Европе, а новые послабления могут вызвать критику со стороны оппозиции и усилить дебаты о национальной идентичности и интеграции.

Смягчение условий натурализации также может осложнить дипломатические отношения с другими странами ЕС, в которых более жесткая политика в отношении гражданства и миграции.

Напомним, что Португалия занимает первое место в списке лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году. В эту страну в последнее время стекается все больше молодых бизнесменов и творческих личностей.

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Португалия планирует запустить новую «Золотую визу солидарности» для поддержки социально значимых проектов. Золотая виза солидарности — это новый тип вида на жительство в Португалии, который отличается от традиционной золотой визы. Конкретной даты, когда эта мера вступит в силу, еще нет.

Также в Португалии планируют снизить налоги для людей до 35 лет, чтобы отговорить их от эмиграции, а также поощрить иностранцев.

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