Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата — Finance.ua

Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата Сегодня 11:32 — Личные финансы

Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата

В Португалии, по данным Евростата, в настоящее время проживает более 56 тысяч украинцев — с учетом трудовых мигрантов и военных беженцев. Почти каждый из них трудоустраивается в стране разными способами — путем получения визы или временной защиты. Детальнее о трудоустройстве в Португалии — рассказали специалисты visitukraine

Какая работа в Португалии сейчас нуждается в работниках

Почти для всех работ необходимо знание английского и португальского языков, поэтому эта страна — не лучшая для карьерного роста. Наибольшее количество вакантных мест в следующих областях:

программное обеспечение;

системное администрирование;

сетевая безопасность;

медицина;

сфера ухода в больницах;

строительство;

сфера услуг и гостиничный бизнес.

Большинство украинцев в Португалии работают в следующих областях:

клининг: уборка номеров в больших гостиницах и мини-гостиницах;

помощники на кухне: мытье посуды, помощник повара (например, по нарезке овощей);

няни (часто семье охотно предоставляют и проживание).

Какую заработную плату получают украинцы в Португалии

Местные или мигранты, у которых высокая специализация в востребованной профессии, могут заработать более 1000−1500 евро. Украинцы же зарабатывают 700−800 евро.

Где искать работу в Португалии

Какие типы рабочих виз есть в Португалии

рабочая виза — стандартный вид на жительство, действительный в течение 1 года с возможностью продления до 5 лет;

самостоятельная рабочая виза — для тех, кто планирует быть самозанятым в Португалии — ваш доход должен быть внешним (не португальская компания) или онлайновым;

высококвалифицированная рабочая виза — для научных работников, преподавателей, инженеров, медицинских работников;

рабочая виза для культурной деятельности — исполнители и художники, признанные португальскими властями;

«техническая» виза — для тех, кто работает в сфере технологий и инноваций;

рабочая виза для обучения — для тех, кому предложена работа в исследовательском центре, образовательном или учебном заведении в Португалии;

синяя карта — выдается жителям не Европейского Союза, обладающим полезными навыками для ЕС.

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