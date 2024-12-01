Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата — Finance.ua
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Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата

Личные финансы
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Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата
Работа в Португалии для украинцев 2024: вакансии и зарплата
В Португалии, по данным Евростата, в настоящее время проживает более 56 тысяч украинцев — с учетом трудовых мигрантов и военных беженцев. Почти каждый из них трудоустраивается в стране разными способами — путем получения визы или временной защиты. Детальнее о трудоустройстве в Португалии — рассказали специалисты visitukraine.

Какая работа в Португалии сейчас нуждается в работниках

Почти для всех работ необходимо знание английского и португальского языков, поэтому эта страна — не лучшая для карьерного роста. Наибольшее количество вакантных мест в следующих областях:
  • программное обеспечение;
  • системное администрирование;
  • сетевая безопасность;
  • медицина;
  • сфера ухода в больницах;
  • строительство;
  • сфера услуг и гостиничный бизнес.
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Большинство украинцев в Португалии работают в следующих областях:
  • клининг: уборка номеров в больших гостиницах и мини-гостиницах;
  • помощники на кухне: мытье посуды, помощник повара (например, по нарезке овощей);
  • няни (часто семье охотно предоставляют и проживание).

Какую заработную плату получают украинцы в Португалии

Местные или мигранты, у которых высокая специализация в востребованной профессии, могут заработать более 1000−1500 евро. Украинцы же зарабатывают 700−800 евро.

Где искать работу в Португалии

— Emprego.pt;
— Indeed.pt;
— Glassdoor;
— EURES;
— Jobrapido;
— Jobtome.

Какие типы рабочих виз есть в Португалии

  • рабочая виза — стандартный вид на жительство, действительный в течение 1 года с возможностью продления до 5 лет;
  • самостоятельная рабочая виза — для тех, кто планирует быть самозанятым в Португалии — ваш доход должен быть внешним (не португальская компания) или онлайновым;
  • высококвалифицированная рабочая виза — для научных работников, преподавателей, инженеров, медицинских работников;
  • рабочая виза для культурной деятельности — исполнители и художники, признанные португальскими властями;
  • «техническая» виза — для тех, кто работает в сфере технологий и инноваций;
  • рабочая виза для обучения — для тех, кому предложена работа в исследовательском центре, образовательном или учебном заведении в Португалии;
  • синяя карта — выдается жителям не Европейского Союза, обладающим полезными навыками для ЕС.
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По материалам:
visitukraine.today
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