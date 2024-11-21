Что такое новая «Золотая виза солидарности» в Португалии и как она будет работать — Finance.ua

Что такое новая «Золотая виза солидарности» в Португалии и как она будет работать Сегодня 08:30 — Личные финансы

Что такое новая «Золотая виза солидарности» в Португалии и как она будет работать

Португалия планирует запустить новую «Золотую визу солидарности» для поддержки социально значимых проектов. Золотая виза солидарности — это новый тип вида на жительство в Португалии, который отличается от традиционной золотой визы. Конкретной даты, когда эта мера вступит в силу, еще нет.

Об этом сообщает Idealista

Как будет работать новая виза

Золотая виза солидарности позволит иностранцам получить вид на жительство в Португалии, инвестировав 250 тысяч евро в социальные проекты. Эти инвестиции будут направлены на инфраструктуру и оборудование для поддержки интеграции иммигрантов в уязвимых ситуациях. В отличие от традиционной «золотой визы», она не предусматривает никакой финансовой отдачи для инвестора, кроме вида на жительство.

Стоит отметить, что правительство еще официально не определило минимально необходимую сумму, но хочет, чтобы эта сумма была ниже, чем для других типов виз, что сделает ее более доступной и привлекательной для инвесторов.

Основная цель программы

Как отмечалось, золотая виза солидарности — это новый тип вида на жительство, ориентированный на инвестиции в социальные проекты.

Основная цель — направить эти ресурсы на строительство доступного жилья и поддержание уязвимых иммигрантов, чтобы уменьшить давление на рынок жилья и обеспечить местное население более доступными вариантами жилья.

Справка Finance.ua:

переезд в Португалию станет для вас источником множества позитивных впечатлений. Эта страна на побережье океана поражает мягким климатом, живописными пейзажами, радушными людьми и доступными ценами. Дополнительное преимущество в том, что стоимость жизни в Португалии — одна из самых низких среди стран Западной Европы;

ранее парламент Португалии одобрил законопроект о создании гуманитарной визы. Документ позволит людям, преследуемым на родине, получить специальную визу в Португалию, чтобы, приехав, попросить в ней политического убежища;

в Португалии планируют снизить налоги для людей младше 35 лет, чтобы отговорить их от эмиграции, а также поощрить иностранцев.

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