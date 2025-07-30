Кого сейчас ищут для работы с ИИ: подборка актуальных вакансий — Finance.ua

Кого сейчас ищут для работы с ИИ: подборка актуальных вакансий Сегодня 13:02 — Личные финансы

Кого сейчас ищут для работы с ИИ: подборка актуальных вакансий

Искусственный интеллект уже меняет бизнес, медицину, образование, финансы и другие отрасли. Вместе с этим стремительно растет спрос на специалистов, способных создавать, внедрять и развивать AI-решения.

Делимся подборкой актуальных вакансий от robota.ua для тех, кто хочет работать в одной из самых динамичных и перспективных сфер сегодняшнего дня. Если интересует карьера в ИИ — самое время выбрать свое направление.

AI Solution architect в Modus X (ДТЭК)

📍Киев

Украинская ІТ-компания приглашает в команду опытного специалиста для выполнения следующих задач: проектирование архитектуры решений на базе AI/ML для бизнес-задач; выбор технологий и построение архитектуры решений на основе потребностей компании (Cloud, On-prem, Hybrid); поддержка полного жизненного цикла AI-решений: от концепции до продакшна; контроль качества, производительности и безопасности AI/ML-решений; выстраивание процессов MLOps (CI/CD для ML-моделей).

AI/Voice Developer в DL Solution

📍Киев

Национальный FMCG-дистрибьютор ищет специалиста по разработке интеллектуальной голосовой системы с поддержкой украинского языка. Будущему работнику будет поручена: разработка Voice pipeline для обработки голосовых взаимодействий; работа с украинским языком: настройка STT/TTS-систем; оптимизация локальных LLM для украинского языка; audio processing и оптимизация качества звука; разработка API endpoints для voice-обработки; real-time voice streaming и latency optimization.

Middle AI engineer/Data Scientist в UGB (АБ «Укргазбанк»)

📍Киев/гибридный формат

Работодатель обращает внимание на практический опыт работы в Data Science. Также среди требований: уверенное владение Python и основными библиотеками Data Science; глубокое понимание и практический опыт работы с большими языковыми моделями (LLMs) и техниками обработки природного языка (NLP); опыт в разработке и внедрении AI-агентов или аналогичных систем на основе ИИ; умение работать с разными источниками и базами данных (SQL, NoSQL).

Анонсируются поддержка и условия профессионального развития и реализации потенциала ветеранов и ветеранок в команде.

Эксперт по AI-инструментам в «ДарвинЛенд»

📍Киев/дистанционно/гибкий график/проектная занятость

Онлайн-школа ІТ-курсов для детей и подростков приглашает на работу специалиста с опытом работы с популярными генеративными инструментами (Midjourney, DALL·E, RunwayML, Kaiber, D-ID, Pika, Leonardo и др.); пониманием, как с их помощью создавать изображения, анимации, видео и звук, а также как совмещать эти инструменты в единый процесс; знанием, как правильно формулировать запросы к разным ИИ-сервисам, чтобы получить желаемый результат; который следит за развитием ИИ, понимает, какие сервисы сейчас актуальны и какие инструменты используют креаторы в TikTok, Instagram, YouTube.

Руководитель кружка «Дети будущего» (искусственный интеллект) в УВК допрофессиональной подготовки и технического творчества молодежи г. Киева

📍Киев

Шанс получить работу есть у специалистов с высшим образованием в сфере ІТ, математики, инженерии, педагогики или смежных дисциплин; знанием основ искусственного интеллекта, алгоритмов, программирования и анализа данных. Предусматривается: официальное трудоустройство; испытательный срок продолжительностью 3 месяца; полная/неполная занятость.

AI Creator в Katy Soho

📍Ровно

Украинский бренд женских сумок и аксессуаров в поисках специалиста , умеющего использовать искусственный интеллект как инструмент визуального сторителинга.

Если вы: владеете AI-инструментами генерации визуального/видеоконтента; имеете креативное видение и понимание визуального стиля брендов; ориентируетесь в современных digital-трендах (особенно в fashion/beauty-сегменте); умеете работать быстро, с фокусом на результат — присылайте резюме. Ценят также базовые знания Adobe Photoshop или Canva (для финальной подготовки креативов).

AI Designer (Visual Content & Video Creation) в Productech

📍Киев/удаленно/гибкий график

Компания ищет специалиста с технической осведомленностью в AI-контент-продакшне; с опытом генерации видео, изображений и озвучиваний через AI; экспериментатора, который может быстро учиться, сравнивать инструменты, адаптироваться и находить наиболее эффективные решения для бизнеса; специалиста с высокой визуальной насмотренностью, чувством стиля, базовыми навыками видеомонтажа; знанием английского языка — Intermediate (B1) и выше.

Junior Manual QA Engineer (AI) в Ajax Systems

📍Киев

Международная технологическая компания ищет специалиста, который будет участвовать в подготовке моделей ИИ к релизам; углубляться в проблемы продукта на каждом этапе его разработки; генерировать необычные идеи сценариев, которые можно использовать в тестировании ИИ; сотрудничать со всей командой видео для релиза лучших продуктов.

AI Project Manager, менеджер по внедрению ИИ в «АТБ-маркет»

В команду приглашают специалиста, которому поручат: определение стратегии и приоритетов внедрения ИИ в ключевых бизнес-направлениях; управление жизненным циклом ИИ-проектов: от идеи до внедрения; анализ трендов, взаимодействие с внешними поставщиками решений и партнерами; анализ бизнес-процессов компании и поиск возможностей применения ИИ; формирование и управление проектной командой (аналитики, ML-инженеры); контроль исполнения, управление сроками, бюджетами, рисками.

Компания предлагает среди прочего бронирование сотрудников.

Редактор AI-контента в LuxSite

📍Киев/Черкассы или удаленно

Агентство интернет-маркетинга ищет редактора, не боящегося искусственного интеллекта, а умеющего им управлять. Необходимо: самостоятельно писать тексты (для блогов, экспертных платформ, внутренних проектов); формировать грамотно технические задания для AI (тема, объем, структура, ключевые элементы); редактировать AI-контент (проверять на логику, стиль, уникальность и соответствие целевой аудитории); использовать и совершенствовать работы с инструментами ChatGPT, Gemini; участвовать в построении редакторского отдела с перспективой возглавить его.

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