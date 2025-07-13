Meta создает ИИ-друзей — не дадут скучать, помнят детали и сами начнут разговор 13.07.2025, 00:14 — Технологии&Авто

Meta создает ИИ-друзей — не дадут скучать, помнят детали и сами начнут разговор

В новую эпоху цифрового общения технологические гиганты активно соперничают за внимание и время пользователя на платформе. И пока одни компании внедряют голосовых ассистентов или «умные» рекомендации, Meta пошла еще дальше. Ее чаты готовятся стать настоящим «цифровым другом». Они могут самостоятельно начинать разговор, поддерживать контакт, запоминать детали прошлого общения.

Об этом сообщает wccftech.

Что готовит Meta

Meta активно работает над новым поколением чатов, которые будут уметь не просто отвечать на вопросы, а сами инициировать диалог.

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По информации, полученной Business Insider, компания совместно с Alignerr тренирует новые модели ИИ в рамках проекта под названием Project Omni.

Цель состоит в том, чтобы создать кастомизированные боты, которые будут знать, что вам интересно, помнить, о чем вы общались раньше, и знать, когда именно к вам обратиться. Это уже не просто вспомогательный инструмент — настоящий цифровой компаньон.

Эти боты создаются в инструментарии Meta AI Studio и будут собирать контекст пользователя, чтобы затем использовать эту информацию для более естественного и персонализированного общения.

Идея не нова, но Meta подходит к ней комплексно. Компания хочет не просто заинтересовать пользователя, но и удержать его надолго.

Meta открыто говорит о том, что одной из задач нового подхода является повышение привлечения пользователей и борьба с тем, что Марк Цукерберг называет эпидемией одиночества.

Новые чаты должны быть не назойливыми, а полезными как цифровые собеседники, которые проявляют инициативу, но знают границы.

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Боты будут отправлять напоминания или продолжать диалог, если пользователь исчез из разговора. Но не чаще одного раза в 14 дней.

Пользователь сам сможет решить, будут ли эти боты личными (только для личного использования), или появятся в виде персонажей в сторис или профиле.

Не слишком ли это

Несмотря на положительные намерения, эксперты уже задают вопрос: не станут ли такие боты очередным фактором, усиливающим эмоциональную зависимость и удаление от живого общения?

Аналогичные услуги, например Character. AI, уже демонстрируют, что люди способны эмоционально привязываться к ботам. И хотя Meta обещает этические ограничения и контроль, это поле все еще очень новое и непредсказуемое.

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