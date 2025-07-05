Facebook тестирует функцию редактирования фото искусственным интеллектом Meta сразу на вашем телефоне — Finance.ua

Facebook тестирует функцию редактирования фото искусственным интеллектом Meta сразу на вашем телефоне 05.07.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Facebook тестирует функцию редактирования фото искусственным интеллектом Meta сразу на вашем телефоне

В Канаде и США Facebook запустил пилотный проект с искусственным интеллектом Meta. Соцсеть Марка Цукерберга предлагает пользователям разрешить ИИ проверять фото на телефоне и автоматически загружать их в облачное хранилище. С этого контента будут создаваться коллажи и праздничные темы.

Об этом пишет Mashable.

Предложение упаковано в формат всплывающего окна, которое появляется при попытке загрузить фото или видео в Facebook. Приложение называет это «облачной обработкой», пишет TechCrunch.

Если прочитать «Условия использования искусственного интеллекта Meta», то вы узнаете, что даете разрешение ИИ на обработку черт лица, выявление людей и объектов, даты создания фотографий и т. д.

Техобозреватели озабочены такой идеей, ведь это означает, что даже без публикации в соцсети искусственный интеллект Meta обрабатывает большие массивы личной информации людей.

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В корпорации успокаивают, что только проверяют, будет ли такая функция полезна. Ведь искусственный интеллект сможет курировать создание контента и готовить его к публикации за вас.

«Мы исследуем способы упростить обмен контентом для людей в Facebook, тестируя предложения готового к распространению и курированного контента из фотоальбома пользователя. Эти предложения предоставляются только по согласию и отображаются только вам, пока вы не решите ими поделиться. Их можно отключить в любое время. Медиафайлы из фотоальбома могут быть использованы для улучшения сервисных предложений, но не для обучения моделей искусственного интеллекта в этом тесте», — прокомментировала нововведение спикер Meta Кубета Мария (Maria Cubeta).

Дзеркало Тижня По материалам:

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