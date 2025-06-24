Конкуренция для Google и Meta: могут ли внешние поставщики данных навязать соперничество — Finance.ua

Конкуренция для Google и Meta: могут ли внешние поставщики данных навязать соперничество Сегодня 21:16

Конкуренция для Google и Meta: могут ли внешние поставщики данных навязать соперничество

Сейчас наблюдается достаточно большая волна появления крупных провайдеров, обладающих большим количеством данных. Например, охват Helsi составляют около 20 миллионов человек, у Сильпо — 10 миллионов, а у ЛУН — 5 миллионов.

Об этом говорили в ходе состоявшейся в Киеве 20 июня 2025 года дискуссии на конференции ROMI

«У провайдеров услуг немало данных о своих пользователях — когда у них день рождения или какие товары они чаще всего покупают. В общем, очень много данных, которые можно „ловить“ на разных этапах. Как вам кажется, на каком этапе мы сейчас с точки зрения технологического использования этих данных?» — начинал с такого вопроса модератор дискуссии, владелец MarTech агентства newage Алексей Лях.

Он отметил, что 12 лет назад возможности таргетинга были примитивными, а сейчас компании имеют гораздо большие возможности.

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Regional Head of Advertising Sales, OLX Андрей Кирик считает, что сегодня технологически компании находятся на начальном этапе. Несмотря на увеличение объемов данных и улучшение их обработки. Важным фактором является ограничение, связанное с законами о секретности данных.

«Конечно, данных стало больше, чем когда-либо. Однако по сравнению с 12 годами назад появились законы, которые мы теперь должны соблюдать, в том числе и секретность данных. Однако я считаю, что мы в относительном начале, потому что это вопрос обработки и использования данных в рекламных кампаниях», — говорит Кирик.

Своим видением нынешней ситуации поделился и Media Director Fozzy Group (Сильпо) Дмитрий Панасюк. Он подчеркнул, что многие компании имеют большие объемы данных, но это не является их основным бизнесом, что усложняет их использование.

«Это факт, так исторически сложилось. И очень много времени пришлось потратить и сейчас тратить на то, чтобы вводить такие тектонические сдвиги, которые дают результат, что data появляется на рынке и становится доступным для рекламодателей в использовании в разных кампаниях», — говорит Панасюк.

Он также отметил, что рынок данных сейчас формируется, и большую работу под капотом в этом направлении проводят Fozzi Group, Киевстар и Helsi, когда формируют понимание в крупных компаниях ценности данных. Следующим этапом, по его словам, должна стать определенная индустриальная стандартизация.

«Существует выражение „Данные — новая нефть“. Однако ключевая вещь этого выражения состоит в том, что ему уже 50 лет. И, наконец, начали появляться заводы для этой нефти. И мы только сейчас на практике начинаем понимать, что подразумевалось, когда говорили, что эти данные нужно хранить», — говорит Бренд и Бизнес директор ЛУН Денис Судилковский.

Судилковский отметил, что рынок только формируется и он еще не видит конкуренции за эти данные. Он подчеркнул, что ЛУН всегда записывал данные, поэтому их у них много, и они ищут способы их использовать.

Модератор дискуссии также спрашивал о том, могут ли внешние данные конкурировать с данными Google и Meta? Вот что об этом думают эксперты.

Кирик считает, что внешние данные могут составить конкуренцию Google и Meta, но не изменят их монопольное положение. Он отметил, что запрос рекламодателей на данные увеличивается, но важно понимать механику сбора и тестировать их.

Судилковский отметил, что даже имея лучшие данные, компания не может обеспечить их наилучшее использование. По его мнению, эти компании не являются монополистами, несмотря на то, что они очень большие и популярные. Эти данные можно использовать, если правильно сегментировать.

Панасюк отметил, что у Google есть «суперсила» — поиск и анализ поведенческих данных, а у категорийных игроков в том, что у них есть данные, которые показывают финальный этап — факт покупки. Поэтому эксперт считает, что тут вопрос не конкуренции, а взаимного сосуществования.

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