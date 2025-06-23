Эксперт Google посоветовал, как повысить производительность маркетинга в эпоху ИИ — Finance.ua

Эксперт Google посоветовал, как повысить производительность маркетинга в эпоху ИИ Сегодня 17:14

Эксперт Google посоветовал, как повысить производительность маркетинга в эпоху ИИ

Google считает революционными изменения в маркетинге благодаря искусственному интеллекту.

Интересно, что для достижения 50 миллионов пользователей генеративному ИИ понадобилось всего 5 недель, в то время как интернету в общем понадобилось 7 лет, чтобы достичь этого показателя, а самолетам — 68 лет.

Об этом рассказал старший менеджер по развитию партнеров в регионе Центральной и Восточной Европы компании Google Григорий Хроненко на конференции ROMI.

Он отметил, что темпы использования инноваций значительно ускоряются с появлением искусственного интеллекта. Именно поэтому это не эволюционные, а революционные изменения.

Изменения в поведении потребителей

Хроненко подчеркнул, что 84% людей уже пользовались услугами или устройствами на базе ИИ — даже если делали это неосознанно.

При этом инструменты ИИ на основе чата становятся частью процесса покупок среди пользователей всех возрастов, а путь к самой покупке становится все менее линейным:

поисковые запросы становятся длиннее — в 1,5 раза быстрее рост объема для длинных запросов по сравнению с более короткими;

— в 1,5 раза быстрее рост объема для длинных запросов по сравнению с более короткими; информационная перегрузка — 2 из 3 потребителей откладывают или избегают принятия решений, когда сталкиваются со слишком большим количеством вариантов или информации;

— 2 из 3 потребителей откладывают или избегают принятия решений, когда сталкиваются со слишком большим количеством вариантов или информации; больше взаимодействий — среднестатистический покупатель имеет 10 точек контакта на своем пути к покупке.

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По словам представителя Google, 56% всех покупателей не уверены в экономике (например, инфляции, ставках, зарплатах). Поэтому когда дело доходит до покупок, возникают сложности:

67% опрошенных считают, что верное решение требует больше усилий;

55% полагают, что не могут позволить себе принять неправильное решение;

48% менее уверены в крупных покупках;

40% переживают, что они могут не получить правильную цену;

33% волнуются, что могут упустить лучший вариант.

«Чем большую ценность — денежную или ресурсную — представляет покупка для пользователя, тем больше точек коммуникации и контакта он будет использовать. И тем больше времени он потратит на покупку», — рассказал Хроненко.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на то, что пользователи исследуют покупку через видео и соцсети, поисковые сети все же остаются ключевыми для них.

Google ежегодно внедряет более тысячи обновлений к поиску, улучшая его моделинг и релевантность. Хроненко рассказал, что компания в 2022 году объявила о переходе в «мультисерчинг», где пользователи могут искать информацию разными способами, такими как текст, изображение, видео и голос. Так пользователь чувствует, что он может больше конкретизировать свой запрос, чтобы получить более качественный результат.

Хроненко сообщил, что европейские потребители ставят Google во главу угла за доверие благодаря предоставлению релевантной информации. Он также отметил, что поиск по изображениям вырос на 60% год к году, и каждый пятый из этих запросов имеет коммерческую цель.

Эксперт выделил три основных изменения в поиске благодаря Google AI:

AI Overview, который помогает быстро находить ответы на сложные вопросы;

AI Mode, расширяющий возможности AI Overview с большей аргументированностью (последовательный разговор);

Lens and Circle to Search — поиск того, что мы видим. Этот поиск вырос на 65% год к году и составляет более 100 млрд визуальных запросов только в 2025 году.

Что это значит для рекламодателей

Google Search становится более полезным и предсказуемым, что означает больше возможностей для бизнеса.

— Реклама более точно подходит под интересы пользователей. Благодаря ИИ лучше понять, что именно ищет человек, поэтому реклама становится более уместной и появляется в более подходящие моменты.

— Появляется больше вариантов рекламы. Пользователи больше и активнее ищут информацию, задают более сложные запросы, поэтому для бизнеса есть больше способов показать свою рекламу именно тогда, когда она может заинтересовать.

По словам эксперта, ИИ помогает поднять маркетинг на новый уровень, позволяя маркетологам больше времени уделять стратегии и оптимизации результатов.

Хроненко выделил четыре основных этапа привлечения ИИ для улучшения бизнеса и маркетинговых систем:

Измерение и аналитика. Люди и процессы. Креативы и контент. Медиа и персонализация креативов.

Где маркетологи используют ИИ

«Мы уже знаем, что большинство маркетологов используют решения на базе ИИ. 62% ключевых клиентов Google называют внедрение и подходы к ИИ приоритетом своих организаций», — отмечает Хроненко.

Наиболее распространенные случаи использования ИИ включают в себя интеграцию кампаний, каналов или платформ, а также улучшение измерения медиа.

Четыре этапа внедрения ИИ в маркетинговые стратегии

Основы

Закладка фундамента ИИ с помощью данных и технологических возможностей. Раннее внедрение и тестирование встроенных продуктов Google на базе ИИ для поддержки компаний.

Масштабирование

Обеспечьте свой ИИ высококачественными данными и измерительными фундаментальными данными, чтобы подпитывать и развивать более продвинутые сценарии использования ИИ для маркетинга. Переход от тестовой стадии внедрения искусственного интеллекта к масштабному внедрению встроенных рекламных продуктов Google на основе ИИ.

Ведущий

Внедрение передовых решений на основе ИИ, способных обеспечить конкурентные преимущества и улучшить эффективность. использование искусственного интеллекта для маркетинга.

Трансформационный

Создание маркетинговых механизмов на базе искусственного интеллекта в режиме реального времени, способных к постоянному совершенствованию и росту.

Рекомендации по использованию искусственного интеллекта в маркетинговых стратегиях

Хроненко подчеркнул, что очень важно отслеживать и собирать данные, чтобы улучшить обучение моделей ИИ и прогнозировать эффективность. Он рекомендовал использовать свои данные для оптимизации и создания персонализированных креативов.

Также эксперт отметил важность создания оригинального и полезного контента, ориентированного на пользователя.

Специалист Google подытожил, что ИИ является инструментом, который может существенно улучшить эффективность маркетинговой стратегии, в среднем на 15%, а при условии привлечения человеческой экспертизы — до 20%. Поэтому бизнесу важно интегрировать ИИ в свои маркетинговые стратегии для достижения хороших результатов.

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