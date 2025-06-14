Google запустил функцию расписания в Gemini — как это работает 14.06.2025, 01:16 — Технологии&Авто

Google запустил функцию расписания в Gemini — как это работает

Теперь пользователи приложения Gemini могут поручать ему выполнение рутинных действий в определенное время, позволяя сервису активно брать на себя часть ежедневных забот.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

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Новинка стала логичным продолжением обещаний, озвученных на конференции I/O: разработчики стремятся сделать Gemini более персональным, предусмотрительным и мощным.

Как Google Gemini может работать по расписанию

Функция Scheduled Actions позволяет просить Gemini о конкретном действии в заданный момент или преобразовывать уже имеющийся запрос в регулярную задачу, а управлять ими можно в соответствующем разделе настроек.

Так, приложение может каждое утро предлагать краткий обзор календаря и непрочитанных писем, по понедельникам генерировать пять идей для блога или автоматически информировать о результатах любимой спортивной команды.

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Достаточно отметить, что нужно и когда, и искусственный интеллект позаботится об остальных, даже если речь идет только о разовом запросе на церемонии наград на следующий день.

Опция уже доступна владельцам подписок Google AI Pro и Ultra, а также пользователям бизнес- и образовательных тарифных планов Google Workspace, отвечающих требованиям сервиса.

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