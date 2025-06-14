Google запустил функцию расписания в Gemini — как это работает — Finance.ua
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Google запустил функцию расписания в Gemini — как это работает

Технологии&Авто
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Google запустил функцию расписания в Gemini — как это работает
Google запустил функцию расписания в Gemini — как это работает
Теперь пользователи приложения Gemini могут поручать ему выполнение рутинных действий в определенное время, позволяя сервису активно брать на себя часть ежедневных забот.
Об этом говорится в официальном блоге Google.
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Новинка стала логичным продолжением обещаний, озвученных на конференции I/O: разработчики стремятся сделать Gemini более персональным, предусмотрительным и мощным.

Как Google Gemini может работать по расписанию

Функция Scheduled Actions позволяет просить Gemini о конкретном действии в заданный момент или преобразовывать уже имеющийся запрос в регулярную задачу, а управлять ими можно в соответствующем разделе настроек.
Так, приложение может каждое утро предлагать краткий обзор календаря и непрочитанных писем, по понедельникам генерировать пять идей для блога или автоматически информировать о результатах любимой спортивной команды.
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Достаточно отметить, что нужно и когда, и искусственный интеллект позаботится об остальных, даже если речь идет только о разовом запросе на церемонии наград на следующий день.
Опция уже доступна владельцам подписок Google AI Pro и Ultra, а также пользователям бизнес- и образовательных тарифных планов Google Workspace, отвечающих требованиям сервиса.
По материалам:
Novyny.live
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