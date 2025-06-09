Google добавила ИИ-помощника в Drive — Finance.ua

Google добавила ИИ-помощника в Drive
Google добавила к Drive новую возможность «Catch me up», призванную сэкономить время пользователей, показывая краткий обзор правок в документах, которые были внесены после последнего открытия. Встроенный в боковую панель, Gemini анализирует изменения и комментарии в Docs, Sheets и Slides, чтобы пользователь сразу видел главное, а не искал отличия вручную.
Об этом пишет Neowin.
Инструмент унаследовал название от подобной функции в Google Chat, но теперь следит не за разговорами, а за содержимым диска.
На домашней странице Drive появился отдельный запрос, нажав на который можно сразу открыть результат в панели Gemini. Если же требуется обзор конкретного файла, Drive обозначает вероятно изменившиеся документы специальным индикатором активности. Нажатие на индикатор или кнопка «Catch me up» в верхней панели отбора также открывают сжатый обзор.
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Google предостерегает, что функция лишь выделяет потенциально ключевые нововведения и не претендует на полное освещение каждой мелочи. Поддерживается только английский язык, а распространение происходит поэтапно: пользователи доменов Rapid Release и Scheduled Release могут ожидать появления новинки в течение ближайших 15 дней.
Доступ получат подписчики Google Workspace уровня Business Standard и Plus, Enterprise Standard и Plus, а также владельцы дополнений Gemini Education или Gemini Education Premium и пакета Google One AI Premium. Кроме того, право пользования сохранится за теми, кто приобрел Gemini Business или Gemini Enterprise до прекращения их продаж 15 января 2025 года.
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