Xiaomi представила водонепроницаемые наушники для плавания — Finance.ua
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Xiaomi представила водонепроницаемые наушники для плавания

Технологии&Авто
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Xiaomi представила водонепроницаемые наушники для плавания
Xiaomi представила водонепроницаемые наушники для плавания
Компания Xiaomi выпустила новую модель наушников Bone Conduction Headphones 2, ориентированную на использование под водой.
Об этом пишет NotebookCheck со ссылкой на Xiaomi.
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Устройство использует технологию костной проводимости, позволяющую передавать звук через кости черепа напрямую к внутреннему уху, обходя традиционные динамики.
Это обеспечивает наушникам повышенную водонепроницаемость по стандарту IP68, что позволяет пользоваться ими во время подводного плавания.
Наушники также оснащены встроенной памятью 32 Гб, позволяющей хранить музыкальные файлы для автономного прослушивания без необходимости подключения к смартфону.
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Аккумулятор устройства имеет емкость 165 мАч и обеспечивает до 12 часов работы на одном заряде. Наушники могут работать на глубине до 5 м в течение 2 часов без потери функциональности.
Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 доступны в Китае в черном и белом цветах по ориентировочной цене $97. Информация о международном релизе пока отсутствует.
По материалам:
mezha.media
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