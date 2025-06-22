Anker представила наушники для сна с активным шумоподавлением — Finance.ua

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Anker представила наушники для сна с активным шумоподавлением

Технологии&Авто
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Anker представила наушники для сна с активным шумоподавлением
Anker представила наушники для сна с активным шумоподавлением
Anker обновила серию беспроводных наушников для сна — новая модель Soundcore Sleep A30 впервые получила функцию активного шумоподавления. Наушники блокируют внешние шумы до 30 дБ и будут стоить $229.

Стоимость наушников

Как и предыдущие модели, A30 доступны для предзаказа через кампанию на Kickstarter.
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Первые покупатели могут приобрести их по сниженной цене в $139. В продаже наушники появятся в августе 2025 года.
Модель стала на 7% компактнее прошлогодней Sleep A20, что должно обеспечить комфортный сон даже для тех, кто спит на боку.
Anker представила наушники для сна с активным шумоподавлением
В комплекте — насадки из силикона и пены разных размеров, а также три типа фиксирующих ушных «крылышек».
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Из-за дополнительных микрофонов автономность снизилась: до 9 часов при прослушивании сохраненных звуков или 6,5 часов при прослушивании со смартфона.
Чехол обеспечивает до 45 часов работы в зависимости от режима использования.
Anker представила наушники для сна с активным шумоподавлением
Чехол также оснащен функцией Adaptive Snore Masking — он обнаруживает храп рядом и передает в наушники маскирующий шум.
Кроме того, Sleep A30 имеет функции отслеживания сна и позы во время сна, будильника и возможность найти наушник, если тот потерялся ночью.
По материалам:
mezha.media
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