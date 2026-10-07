TikTok тестирует ИИ-консультанта и покупки в один клик

TikTok начал тестировать новые инструменты для покупок — Shopping Assistant на основе искусственного интеллекта и функцию оформления заказов Buy Direct. Они позволяют пользователям получать информацию о товарах и покупать их, не покидая приложения.

Об этом сообщает TechCrunch.

Как будет работать Shopping Assistant

Shopping Assistant появляется во встроенном браузере TikTok при просмотре товара. Пользователь может спросить помощника о характеристиках, размерах, цветах, наличии и доставке. Ответы формируются на основе информации, предоставленной продавцом, а ИИ учитывает контекст предыдущих вопросов.

Как будет работать Buy Direct

Buy Direct позволяет оформить заказ непосредственно из ленты «Для вас». Для покупки в один клик сервис использует сохраненные платежные данные и адрес, а отслеживать заказ можно внутри TikTok. При этом продавец остается стороной, юридически совершающей сделку.

Для работы магазина Buy Direct необходимо поддерживать Universal Commerce Protocol — стандарт обмена данными между продавцами и ШИ-агентами. TikTok создает новые функции вместе с Salesforce, Shopify, Shoplazza, Stripe и другими партнерами.

TikTok пока тестирует новые функции

Shopping Assistant и Buy Direct пока не стали общедоступны. TikTok предоставляет только отдельным рекламодателям в рамках тестирования и не называет дату полноценного запуска. О доступности функций в Украине компания также не сообщала.

Новые инструменты будут работать не только в TikTok Shop, но и в обычной ленте и рекламе брендов. По оценке eMarketer, в 2025 году продажи через TikTok Shop в США достигли $15,8 млрд, что составляет около 18% американского рынка социальной коммерции.