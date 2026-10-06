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Huawei получила лицензию на патенты Qualcomm для новой технологии производства чипов

Технологии&Авто
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Соглашение с Qualcomm является важным шагом для Huawei
Соглашение с Qualcomm является важным шагом для Huawei
Qualcomm согласилась предоставить Huawei лицензию на патенты, лежащие в основе новой технологии изготовления микросхем LogicFolding. Этот шаг стал частью соглашения о взаимном лицензировании между двумя компаниями и включает технологии, связанные с 5G, искусственным интеллектом, вычислениями и сетями.
Как пишет Bloomberg, китайская компания не раскрывает стоимость сделки, однако она подлежит рассмотрению Федеральной торговой комиссией США в соответствии с Законом Харта-Скотта-Родино, применяемым к сделкам стоимостью свыше $133,9 миллиона.
Представитель Huawei рассказал, что общая стоимость лицензирования патентов превысит 6,9 миллиарда долларов.

Huawei будет использовать технологию LogicFolding

Соглашение с Qualcomm является важным шагом для Huawei в производстве чипов. Компания считает свою новую архитектуру LogicFolding, представленную месяц назад прорывом, который поможет повысить производительность полупроводников и сократить разрыв с лидерами отрасли, в частности TSMC.
Этот подход, в частности, сосредоточен на улучшении скорости передачи данных, чтобы компенсировать отсутствие в Китае доступа к машинам для литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне от ASML.

Huawei развивает собственные технологии

Huawei является одной из ключевых компаний в амбициях Китая уменьшить зависимость от американских технологий, включая чипы Nvidia для искусственного интеллекта. Несмотря на то, что китайские компании находятся под экспортными ограничениями США, они продолжают активно изучать пути разработки и производства чипов, необходимых для центров обработки данных и развития искусственного интеллекта.
До усиления ограничений по Huawei во время первого срока Дональда Трампа китайская компания также закупала некоторые чипы для смартфонов в Qualcomm. Компания также долгое время была одним из самых производительных разработчиков патентов в мире, в частности, в области беспроводных сетей. В последние годы она активизировала усилия по получению дохода от своей библиотеки интеллектуальной собственности, включая лицензии иностранным компаниям.
По материалам:
mezha.media
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